美國真人騷節目《死蠢鬥一番》（Jackass）出名以搞笑及危險自殘見稱，男星Steve-O無論在幕前和幕後亦相當癲喪，他去年玩到冇嘢好玩，找來綽號「骨頭」的終極格鬥冠軍賽（UFC）運動員Jon Jones用錘仔打爆耳仔，事後還輕鬆流血自拍，認真變態。Steve-O日前在IG上載短片，自爆在寓所花園儲存大量尿液，嘗試創造世界紀錄。

Steve-O在拍片時，未婚妻Lux Wright亦坐在身旁，他表示：「現在已經有115加侖尿在前花園，因為我正在為世界紀錄儲尿。」他之後更指Lux亦有份一同創造歷史性紀錄：「Lux不但覺得沒問題，她事實上亦幫我一起儲尿，我們是一起痾尿！我現在會在她小便時，同時坐在她的大腿上，穿過她的腳痾尿」Steve-O在片中剪輯了兩人儲尿的情況，Lux還用漏斗將尿注入膠樽中。Steve-O正在於Johnny Knoxville、Wee Man和其他癲友拍攝《死蠢4》，他和Johnny早前拍攝已試過受傷送院。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！