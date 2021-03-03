今日驚爆婚變的日本著名乒乓球員福原愛，於2016年與台灣乒乓球手江宏傑結婚，但原來這對「台日配」是由「襄王有心，神心無夢」開始，至兩人到談婚論嫁的階段時，由於他們在兵乓球壇的成就懸殊關係，福原愛被看好是東京奧運的實力爭獎牌選手，故有消息指日本乒乓球協會人員曾下令禁止福原愛嫁給江宏傑。

在日本有「天才乒乓球少女」之稱的福原愛，在1993年、年僅4歲時初次參加公開賽並獲勝，備受注目，她在賽中激動落淚的表情更成為經典。其後福原愛憑「喊包阿愛」的暱稱，在全國走紅，成為國民偶像。

15年前邂逅無交流

福原愛於2006年7月，在日本九州舉行的亞洲青少年桌球錦標賽中認識台灣代表江宏傑，惟當時只是男方有心，女方無意，福原愛對江宏傑印象普通到近乎無印象，而江宏傑對福原愛的第一印象是「惡死，感覺唔易親近」。

之後兩人因為經常在比賽場地見面，兩人終於有交談機會，才讓男方對女方改觀，覺得女方只是個真誠直率的女生，惡死只是偽裝，後來兩人互加facebook成好友。

到2014年底福原愛因腰椎間關節受傷，情緒低落，江宏傑以過來人身份在facebook慰問送暖，到2015年5月，江宏傑向福原愛表白，當時已26歲的福原愛考慮到自己年齡，認為拍拖的話，要以結婚為前提交往，由於江宏傑是台灣人，她要考慮自己是否嫁到台灣，故考慮兩星期後才答允。

結婚遭日方反對

福原愛與江宏傑的戀情到2016年4月曝光，同年兩人要到里約參加奧運，到8月已傳出婚訊，當年27歲的福原愛被睇好要在原定於2020年舉行的東京奧運中出戰爭獎牌，所以有傳當年日本乒乓球協會人員極力反對福原愛結婚，認為會損失一名猛將，加上江宏傑無論成就、名氣及收入都不及福原愛，批評江宏傑只是利用「福原愛的戀人」這一點，令外界更覺這段戀情是門不當，戶不對。

最後福原愛與江宏傑在當年奧運結束後、2016年9月註冊結婚，並在主題樂園舉行盛大的婚禮，成為台日兩地焦點，就算福原愛婚後嫁雞隨雞到台灣定居，但她在日本仍有大批fans及球迷支持。

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