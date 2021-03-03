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肥仔網紅濕身露點跳舞搶晒鏡 Rain慘被潑水兼震落地

3小時前
Rain和「Always Wet Boy」一齊跳《Why Don’t We》舞蹈。

韓流天王Rain事隔多年強勢回歸，新碟《PIECES by RAIN》於今日推出，當中他和女歌手請夏合作的新歌《Why Don’t We》日前已公開。而Rain近日亦瘋狂式洗版更新IG，為新碟宣傳，當中更與不同人士一齊跳《Why Don’t We》的舞蹈。昨日Rain已上載韓國男網紅「Always Wet Boy」的合照，預告兩人會crossover。

Rain忍不住笑

而到今日Rain和「Always Wet Boy」都分別在IG上載兩人一齊跳《Why Don’t We》的舞蹈，「Always Wet Boy」貫徹其濕身造型出場，除了用水淋自己外，又成杯水兜頭淋向Rain。片段中可見Rain被「Always Wet Boy」的白恤衫濕身透點造型搞到經常忍不住笑，加上「Always Wet Boy」體型肥Rain超過一個碼以上，所以當Rain要輕輕攬住「Always Wet Boy」的肥肚腩時，Rain都即時掩住臉偷笑，之後更慘被「Always Wet Boy」的肥膏震到反彈落地，起返身後的Rain笑住輕打對方，笑爆全場。Rain上載片段兩小時已引來近20萬人觀看，網民都留言表示笑不停，又大讚「Always Wet Boy」的大肚腩十分搶鏡。

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「Always Wet Boy」Rain《Why Don’t We》
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