日本組合EXILE的40歲主音ATSUSHI，向來是隊中的靈魂人物，他去年11月2日宣佈離隊作獨立發展，並打算進軍海外。日媒《女性Seven》今日報道，ATSUSHI近期正鬧出情債風波，就在他公佈退出EXILE後九天，一名與ATSUHI關係親密的20多歲女性A小姐，入稟向他索償高額掟煲費，而該名女性原來是個模特兒，亦有兼職任舉牌女郎，IG的追隨人數約20萬，在網絡界算有名氣。

消息指，ATSUHI與A小姐在2017年開始拍拖，兩年後發展至談婚論嫁階段，由於男方是樂壇紅人，因此地下情一直無法見光，而為了愛情，她當時把IG關閉，打算退出幕前為結婚作好準備，可是兩人感情突然起了變化，並在2019年底分手，A小姐大受打擊，決定向曾承諾跟她結婚的ATSUSHI展開訴訟，而一般這類官司的分手費為數百日圓，不過A小姐卻索償多達5千萬日圓（約363萬港元）。據知官司已在上月底結束，A小姐把雙方在手機軟件LINE上毫無保留的對話作為呈堂證供，有法律界人士認為，破壞婚約的索償案會包含因辭工、搬屋等帶來損失等賠償，如無法達成和解，5千萬日圓的金額實在是天價索償，不過ATSUSHI方面未有為事件作出回應。

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