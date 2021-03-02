重唱經典歌絕不是件容易事，古今中外時有聽見。既是家喻戶曉作品，想必人人琅琅上口，至於如何挑選經典換個時尚？這實在需要花點工夫。歌手個人音質是天生，但風格味道才是亮點，已經不提好些五音不全也有職業唱歌，或者好些投資人有自己如意算盤，賣相好也是商品財路，這本是香港娛樂圈常態，所以歌唱路能跑多遠，未必人人計較。

相反一些專業音樂品牌公司，最近連環發病，突然湧現了許多重唱歌曲，細問之下，原來關乎疫情慘況，為了人人有工開的宗旨，於是在資助協力之下多錄幾首歌好了。想了又想，這跟水平有甚麼關連？本來已選用自家公司出版歌曲，不需要付上高昂版權費，以歌曲成本來說省下不少。咦，居然也錄出這堆立時魂不附體的重唱歌曲，結果端來一席冷飯菜汁。歌手跟音樂之間產生不了感情，像隻誤闖別人家裏的小鹿兩頭亂撞。

「迷途夜雨靜吻路人」真要那麼AI風？擠着客氣笑臉來唱「紅着淚眼在記起」？瞪目結舌的編曲在老舊醇酒撒胡椒。歌手拿揑失準，那麼監製把關？送你豉油和麵是否就能做出豉油皇炒麵？廚藝大師Gordon Ramsay也花了不少時光只為學習製作腸粉粉皮，端上枱的就要水準。

這堆突然而至的改編歌，還附帶同款色系列MV套裝，看得不無令人傷感。不要老是怪責製作成本低不低，看不出內容設計和影像創作熱情，思想性當然欠奉，做得不夠好跟沒想過做好是兩碼子事。有位著名樂隊中人對我說，為這種出自專業派頭的業餘製作感到極其難堪。因為誰都知道遇上機會需要運氣，然後你用運氣殺死了機會。

一位歌手技術能力有多高不一定是好歌手，未有想過如何扣人心弦，一味五音齊全，咬字力量足以咬碎花崗岩又怎樣，可惜唯獨失卻了情意，只得肺腑而從不感人。又或者香港地怪異現象是表演個離奇高音就是好聲音。

奈何一切外在的濃妝艷抹掩飾不了「虛情假意」。

撰文：陳海琪

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【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。