太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日疑因心臟病發在家中猝逝，終年57歲，Gary表弟、藝人李忠希昨日回應《蘋果》證實消息：「好突然，我都未接受到。 佢好健康，我知佢煙都戒晒。」Gary是太極的鍵琴手，亦是眾多歌手的唱片監製、擅長作曲、編曲，與張國榮合作無間，太極主音及結他手鄧建明（Joey）直言震驚：「佢太太好傷心！」太極御用填詞人因葵更於電話中哭悼故友。

太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）昨日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary表弟李忠希坦言：「好突然，我都未接受到。 」問到是否心臟病發？李忠希說：「應該係，我表哥帶我出身，帶我入行，我哋感情好好，佢好健康，我知佢煙都戒晒。」李忠希又表示自己有很多作品，都是由表哥為他作曲及編曲。

鄧建明三周前見過面

太極主音及結他手鄧建明（Joey）表示：「4點幾收到消息，朋友通知，我：『吓，唔係啩！』最後打畀Gary太太證實咗，佢太太好傷心！」Joey指數年前曾聽Gary稱身體不舒服，「佢呢幾年好積極做運動，食得好健康。」兩人最後一次見面，是兩、三星期前錄ViuTV節目，「佢幫我彈琴，當時佢冇唔舒服，我哋仲約食飯。」太極本計劃於去年12月舉行演唱會，但因武漢肺炎延期，Joey說：「本來延到4月，但估計未得，所以未有進一步開會。」

太極御用填詞人因葵跟Gary相識30多年，他接受《蘋果》電話訪問哭悼故友，因葵說：「接受唔到，由細玩到大，Gary過去幾年屋企有白事，爸爸同家姐都走咗，唔知伯母打擊有幾大！」因葵指最後一次見Gary是農曆年前，那天是到對方的工作室試咪：「我仲扮陳百強唱歌，話下次約飲茶。佢成日好掛住哥哥，成日唱《怪你過份美麗》。」問到知否Gary有心臟病？因葵說「我唔知，佢以前未戒煙時成日咳，我哋仲叫佢『咳王』，都係啱啱知佢有心臟病。」

因葵指Gary跟太太結婚多年，但沒有仔女，「佢結婚超過20年，太太係圈外人，1985年《紅色跑車》時已經拍拖，女朋友成日上嚟探班。」因葵跟Gary讀書時已認識對方，佢哽咽說：「嗰時佢喺中環通利做keyboard，初出道做新人時，佢搵我做錄音，好記得我哋三日三夜冇瞓。」因葵最感恩Gary帶他入行：「佢係第一個搵我填詞《魅影》，之後有《紅色跑車》，嗰時我乜都唔係，只係Patrick同學，好開心佢畀機會我試。」

35周年合體夢成空

樂隊Mr.亦與Gary合作無間，直到Mr.成員各自發展，Gary仍然與各人感情要好。身為樂隊Mr.主音的布志綸（Alan）說：「音樂上，無論係Mr.同我自己，都一直有Gary Tong，我視佢為我音樂上嘅爸爸。我𠵱家仲冷靜緊，好接受唔到。」Ｍr.成員黎澤恩（Ronny）及譚傑明（MJ）分別在社交平台發文悼念。Ronny貼上與Gary的合照：「You rocked my world master Gary。」MJ貼上Gary在錄音室小睡的黑白照，他寫道：「如果當初冇Gary，Mr.樂隊嘅音樂唔會取得我地曾經有嘅成就。」Gary是麥家瑜（Keeva）的伯樂，於2007年邀請她從加拿大回港發展，更親自擔任她的經理人，Keeva昨日以短訊回覆《蘋果》，她對於Gary猝逝感到好心痛，指對方是好好的長輩，即使大家不再是藝人與經理人的關係，但Gary仍然繼續鼓勵和提點：「我啱啱開個YouTube Channel，佢仲話有乜要幫手出聲，之前仲話約埋一齊做運動。」

去年是太極七子成軍35周年，雖然成員之一、已移居加拿大的雷有曜未能返港，但其餘六人早已計劃舉行演唱會作為紀念，惜受疫情影響，原定去年12月19日及20日舉行的演唱會最後要延期，昨日Gary忽然猝逝，更令各人合體開騷的美夢破碎。