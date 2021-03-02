大馬創作鬼才黃明志多年來貫徹始終，除了惡搞之外亦時常透過創作歌曲、MV及電影諷刺時弊，身處台灣的他日前接受《蘋果》專訪，宣傳最新專輯《亞洲通才》及分享成長點滴。

黃明志曾發聲撐香港的逆權運動，其向偶像Beyond致敬的作品《我們的海闊天空（feat.富九）》MV中更出現催淚彈等反送中畫面。早前他又身穿寫上「FREEDOM TO LEAD」及印有昂山素姬頭像的T恤，為緬甸民主發聲。究竟敢言個性是從何而養成？他說：「之前好多人講我嚟到台灣先學到咩都敢講，其實唔係。我細個中學時候已經係咁，嗰啲校長、訓導都好憎我，因為我覺得唔啱就講出嚟。我記得台上唱歌時都rap好多歌，校長同訓導都唔係好鍾意。記得有次有位訓導企喺後台等我表演完，之後我每次演出前，佢都要睇我哋綵排，因為嗰次之後佢就驚咗，但之後我哋綵排同表演內容係唔同，我哋知道佢要睇，我係導演咪同啲組員講改吓劇情。」

對於香港自由度收窄，某程度令創作空間也受影響，黃明志說：「我以前係聽LMF、MP4嘅歌，嗰時係好自由。當我開始感覺到冇咁自由時唔係而家，唔係《國安法》，因為之前香港有好多導演、歌手，佢哋要去大陸搵錢，就好少唱呢啲歌，係佢哋自己限制自己，係因為錢，唔係因為《國安法》。第一次感覺到有限制係大概10年前，係因為因應大陸市場需求而開始，《國安法》係第二次。」他舉例指過去10年已很少人拍類似古惑仔、鬼故及三級片題材的電影，但他認為以上題材曾經是香港電影的特色。

換轉以觀眾或聽眾身份，黃明志坦言對香港的改變感到可惜，他說：「我咩歌都聽，好Pop、好Rock、好Hip Hop、好粗口同好斯文都聽，因為中文市場已經唔係好自由，同埋而家香港限制咁多，身為一個聽眾就覺得好可惜。」多年來大膽直言的創作風格，曾有不少人勸喻收斂，他說：「好多人咁講，但係我唔聽嘅，因為佢哋講嘅係市場。但我阿媽就話安全問題，我就有聽，市場我唔驚，安全問題我就有啲驚，你哋（香港）有《國安法》，我哋有《內安法》，係好耐好耐嘅一個法律，係英國人留低，但英國人已經改咗冇咗，但馬來西亞政府仲係有嘅，好奇怪，係一個冇法律嘅法律，佢哋要捉你就捉你。」曾為香港發聲，會否擔心下次入境香港時會遇到阻滯，甚至出現被拒問題？他說：「其實要睇吓有冇人做先，睇吓有冇先例。」

黃秋生因對現時香港感到陌生而移居台灣，黃明志卻因執導電影《你是豬》在大馬被人投訴而遭通緝滯留台灣。早前兩人在台灣相遇，黃明志苦笑指有種他鄉遇故知的感覺，他說：「好特別，好似兩個外國人喺嗰度見面，因為唔係我哋屋企，因為呢度（台灣）我冇屋企人，我諗佢（黃秋生）都冇，諗住約埋出嚟食啲嘢團圓，我都有約埋杜生（杜汶澤），但佢有親戚喺呢度（台灣）。」黃明志指馬來西亞人非常傳統，每年都非常重視團年飯，他說：「我都超過10年冇喺國外食團年飯，每一次無論幾忙都返去屋企一齊食，今次係好特別。媽咪今次唔畀我返，因為我被通緝，如果返去就要入拘留室，拘留室有疫情傳出嚟，入面冇人理你，你死你事，所以好危險，我嘅朋友、同事、阿媽都叫我唔可以返去，好危險。我等啲疫情冇咁嚴重，或者拘留所冇疫情先至返去。」現時逗留在台灣沒有任何工作計劃，首要處理的事是待疫情改善後，先返大馬跟警方處理好今次事宜，之後再回台灣繼續工作。

2013年起先後推出6張以「亞洲」作為主題的專輯，今次來到「亞洲」系列的最終章，他希望作一個完美的終結，於是萌生以「致敬」作主題，藉此專輯向亞洲的一個代表性年代致敬，專輯內收錄12首歌分別向黃秋生、Beyond、張學友、劉德華、郭富城、伍佰及羽毛球壇一哥李宗偉與林丹等致敬。黃明志表示香港80年代的樂壇正正是陪伴他成長，給予他們這一代歌手的一種養份，他說：「我開始聽流行曲就係四大天王，開始學樂器、學結他就係因為Beyond，大部份都係香港嘅（音樂）。」不少人都為廣東歌出心出力，黃明志也是其中一人，他說：「我住地方喺南部，嗰度係冇人講廣東話，但係我哋識聽同講少少，因為我哋電台、電視台都係講廣東話，同埋港劇同香港電影都係直接播廣東話，冇配國語，所以粵語歌曲同香港文化係對馬來西亞人影響好大。」

於台灣能自由自在地為新專輯及電影作宣傳，黃明志直認是享受的，但同時間馬來西亞方面也會不時監視着他一舉一動，他說：「今次我被通緝就係因為我嘅電影喺台灣上，冇喺馬來西亞上，但係馬來西亞有人去報警，所以都係一樣。我喺台灣做宣傳一定要貼海報，但係佢哋話我海報敏感，涉種族歧視，宣傳片有問題，話我宣傳種族歧視嘅嘢，其實我部電影係反種族歧視，係佢哋講我種族歧視，奇怪，佢哋都未睇過部電影。」黃明志查問香港現時播放電影的尺度有否被收窄，他希望電影《你是豬》能夠跟香港觀眾分享。問到有何說話跟香港fans講？他說：「我希望我仲可以去得到（香港），冇事囉可以返得到屋企，同埋電影、演唱會喺香港可以上。」

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