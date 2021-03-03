由韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的勁片《複製人徐福》 （徐福），原定去年在韓國及香港上映，但受武漢肺炎疫情影響，兩地都無法如期上映。而今日終於傳來好消息，《複製人徐福》已確定安排在下月15日於韓國及香港同步上映，令餓了兩大男神作品多時的影迷大感興奮。

韓國OTT平台公開

至於韓國方面除了在戲院上映外，亦會在OTT服務電視上同時公開。

朴寶劍去年入伍

雖然朴寶劍去年已入伍，不過他入伍前已拍了不少宣傳片，去年亦趁聖誕節公開合體孔劉的宣傳片，跟港迷打招呼及祝大家聖誕快樂。

《複製人徐福》講述垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受了國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。年僅10歲、身懷人類永生秘密的徐褔，在奇憲的陪伴下，首次踏進真實世界，即要面對四方八面的追殺，二人更被情報局列為恐怖分子，奇憲將如何保護徐福，在驚險中殺出重圍？

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