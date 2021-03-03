馬國明去年6月高調認戀湯洛雯（靚湯），他們當時在IG同時貼上代表兩人的「獨角獸」和「小馬」定情公仔，之後更不時在社交平台隔空傳情。不過馬國明昨日開始，要跟靚湯分隔一段日子，事關馬國明與陳豪、胡定欣、唐詩詠等到深圳拍攝大台劇集《白色強人II》的外景，由於疫情關係，演員及劇組人員需要進行21日隔離，所以兩人至少要分開兩個月。

昨晚馬國明在IG貼出「小馬」相片，留言：「隔離第1天……」，同一時間，靚湯亦在IG上載一張耷低頭的獨角獸公仔相片，還附了一個眼濕濕的表情符號，看來分隔的第一天，靚湯已經不習慣，難怪馬國明要留言安慰女友「慘慘豬……」。不少網民笑言被閃到要問馬國明有沒有眼科醫生介紹，高海寧亦有留言：「哎呀，隔空傳情，曬死隔籬呀喂！」岑麗香就讚兩人好可愛。

另一邊廂，有網民發現馬國明的「小馬」公仔變黑了，紛紛留言：「幫隻小馬洗下白白啦！」，有網民就搭嘴：「唔洗得住，人哋要有“湯”味嘅陪住先得㗎嘛！」，其實「小馬」是污糟變黑，還是房內燈光的影響就不得而知。

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