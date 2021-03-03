英國哈里王子與正在陀B的夫人梅根（Meghan Markle）早前接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的爆料訪問，將於本月7日在CBS電視台播出。但在訪問出街前，梅根日前就被英國傳媒評擊，指她在肯辛頓宮（Kensington Palace）工作時，曾經欺凌助手。

英國《泰晤士報》（The Times）日前的一篇專題報道指，梅根的其中一名顧問指梅根欺凌。報道出街後，梅根的發言人隨即向《People》發聲明：「公爵夫人對於最近攻擊她人格的指控感到傷心，特別是她本身作為一個被欺凌的對象，是會一直支持那些經歷痛苦的人。她決定繼續在全世界努力建立同情心，會成為一個做好事的榜樣。」哈里王子和梅根的前通訊秘書克瑙夫（Jason Knauf）於2018年10月曾作出投訴，指兩名私人助手被逐出皇室，更令到其他員工自信心受到打擊，又指梅根不時令她們流淚。

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