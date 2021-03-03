賈曉晨（JJ）去年9月在疫情下再為人母，為老公樊少皇誕下細女「小飯團」，轉眼細女已經半歲大，肥肥白白好可愛；惟今日JJ在微博自爆讓細女誤飲了過期奶粉，鬧爆商家無良兼難受自責：「我寧願吃一年過期食品，也不想我的孩子吃一口過期的食物！」

JJ和樊少皇於2016年結婚，大女「小飯兜」已3歲，細女「小飯團」剛滿半歲，她指兩個女兒都是飲母乳加奶粉，由於有「小飯兜」的奶粉突然斷貨停產經歷，故這次為「小飯團」的奶粉絞盡腦汁，千挑萬選之下，最後機緣巧合選了一款有機奶粉，因為太怕斷貨了，於是在官網買了兩套9罐set裝，總共18罐，去年10月30日收貨，希望小寶一直喝到半歲。

奶粉過期1個月

怎知昨晚她發現奶粉已過期，激氣留言：「結果就在昨晚我突然發現原來已經過期一個多月了！超級震驚！首先9罐套裝奶粉的有效期竟然不足三個月竟拿出來賣，我是想都沒想過，所以根本沒注意有效期，買的時候商家也沒有特別警示！另外，氣自己為何如此粗心！竟然完全沒有想過去看一下日期，沒有任何一點提防之心！心裏堵的好難受！氣憤加自責又無濟於事，我寧願吃一年過期食品也不想我的孩子吃一口過期的食物！所以很難原諒讓小寶喝了一個多月過期奶粉的這件事情！失眠一夜，被自己蠢哭！我的又一次痛苦教訓！照顧小孩很多事情真的要萬分小心，防不勝防，也請大家警惕。」

網民紛紛留言叫她聯絡賣家申索，JJ回覆：「有甚麼用呢！孩子已經喝了，做甚麼也無法挽回了！如果他們是有良商家，怎麼賣保證期只有兩個多月的9罐套裝，而且我也有責任，沒有去仔細看日期！只係希望給大家提個醒，給自己一個大教訓。」、「當了媽媽就會明白！那麼小的孩子受一點點委屈都心如刀割，何況是喝一個多月的過期奶粉。」有網民問她是在香港買還是大陸買？JJ沒有回覆，只寫道：「非常責怪自己，因為回内地了很怕買不到這一款寶寶一直在喝的，發現可以買到的時候很激動又很怕斷貨，所以一下子買了很多，完全没有想過有效期這麼短只有兩個多月！我非常粗心的没有去留意日期，商家也没有提醒我，現在自責的不得了。」

誤用護臀膏搽面

今年1月，JJ留言指工人姐姐誤拿護臀膏幫「小飯團」搽面，導致細女面部敏感：「阿姨不識英文，我也沒注意，結果阿姨當作面霜給飯團往臉上擦了2天，團團臉紅過敏，找了半天原因才發現原來用錯了。」那次她特登公開事件提醒其他媽媽，怎知事隔才1個多月，「小飯團」又誤飲過期奶粉，難怪JJ形容是「又一次痛苦教訓」。

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