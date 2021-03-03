日本著名乒乓球員福原愛，最近頻頻傳出婚變消息，福原愛上月就在社交網站上載老公江宏傑的照片，祝他在有份參加的綜藝節目《全明星運動會》之中能夠奪得冠軍，當時一度打破婚變說法。

不過，日媒《女性Seven》今日卻驚爆福原愛疑似發展婚外情，直指她背夫偷食。消息指，32歲的福原愛在上月底，相約一名高大型男到橫濱約會，該男子是一名在東京工作的上班族，外型似足職業棒球選手大谷翔平，據知二人是六、七年前在一個聚會上認識，今年起關係再進一步。斷正當日，他們離開橫濱中華街後，男方就駕駛名車到一間旅館，兩人都很有警覺性，確定沒有人發現才把車開入旅館，第二天才離開，姦夫還送福原愛返回其獨居寓所，並一同再度春宵，男方翌日才由福原愛的香閨離開去上班。

江宏傑、福原愛是台日乒乓球界金童玉女，兩人在2016年夏天結婚後育有一子一女，32歲的江宏傑正與子女留在台灣，而福原愛目前搬回日本定居，自言是工作和子女學業上的決定，她上星期上日本朝日電視台節目《徹子的部屋》時透露，考慮未來與媽媽和一對仔女回到日本居住：「我現時的主要居所仍是台灣，不過亦經常回到日本工作，而且子女亦即將踏入詩讀幼稚園的時期，所以我可能會考慮搬回日本。」福原愛在節目中又稱，江宏傑的工作同樣忙碌，幾乎只有星期六、日才可以回家，因此她搬回日本沒有太大問題。

兩人的婚變傳聞越爆越多，《週刊文春》指江宏傑性格十分大男人，有一次福原愛去看牙醫，他覺得妻子打扮略為誇張，竟大罵：「妳這個妓女」，讓福原愛決心離婚。《週刊文春》打電話給福原愛，但她僅表示引起哄動感到抱歉。至於江宏傑的發言人亦作出回應：「兩人沒有離婚。小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」

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