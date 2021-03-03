黎姿於2008年下嫁與富商馬廷強，婚後兩人育有三女分別是10歲孖女馬家蔚（Patricia）和馬家鎂（Gianna）以及7歲的幼女Pegella。一向對家庭甚低調的黎姿，繼早前分享與老公相處之道後，今日她就在社交平台大晒孖女出世後，跟老公抱着孖女影的「全家福」。

黎姿今日在IG貼出清潔相架時照片並留言指「3小豬」出生到現在的照片，是家裏最漂亮的佈置，所以對這些相架如何擺放及清潔，她都會親力親為：「從清潔相框到怎樣擺放，我都會花心思，每次看到這些記錄她們成長的珍貴相片時，一方面希望女兒快點長大，但心底裏又有點捨不得她們長大得太快。」

照片中，黎姿戴着手套拿着布，很細心地清潔相架，照片中除了有「3小豬」的B照外，亦有她與老公馬廷強手抱孖女的「全家福」，相中剛成為媽媽的黎姿笑得非常甜美，至於抱着B女的馬廷強則露出一副慈父樣，一家四口非常溫馨。

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