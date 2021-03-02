疫情之下被迫安在家中，加上Netflix、黃Viu不斷鬥快引入最新韓劇，令到韓劇迷族群漸漸增長。韓劇動員不少人力物力財力，水準之高絕非一般港劇能比。不過大家煲劇還煲劇，有否留意過韓劇界自有一套獨有文化呢？男女主角吻戲為何總是第8集才出現、韓星為何熱捧互贈應援車等，全部有得解。

撰文：莉莉人

不再設固定16集

每年韓劇產量接近100部，最受香港劇迷喜愛的劇集，如之前熱播的《驅魔麵館》、《奔向愛情》基本上維持16集，而且絕大部份採邊拍邊播的模式，遇上意外爆紅的角色時，編劇還可以隨意加戲份。但隨着戲劇步調越來越快速，現在不少韓劇都縮減成12集，或是為了劇情更完整而增加集數，好似之前的人氣劇《哲仁皇后》就足足有20集。韓劇與港劇最大差異之處在於每周只會播出兩集，經常令韓劇迷心癢癢想快些到下星期。而且韓劇基本上分為月火劇、即周一、二播出、水木劇周三、四播出、金土劇周五、六播出，一直以來水木劇時段的收視都是各家電視台必爭之地。

漸打破第8集定律

向來有一個「第8集定律」的韓劇，意思即是男女主角在第八集時會有接吻場面，最出名的要數《金秘書為何那樣》朴敘俊與朴敏英的吻戲，前幾集一直醞釀要吻不吻的氛圍，直到第8集的深情一吻一出，即時睇到觀眾嘩嘩聲，話題性再度飆高！韓劇一般都是16集數，第8集剛好卡在中間，正正是劇情要入戲肉的時間，這個時候加了吻戲往往是滿足觀眾，讓大家更期待下周劇情，也更有動力追到完結篇啦！

然而想盡快讓觀眾中毒，開播幾集就作為前菜，戲假情真的玄彬、孫藝珍於《愛的迫降》就打破「第8集定律」，第3集就有吻戲，情深一吻馬上讓收視率衝上新高！ 所以「第8集定律」漸漸被打破。加上現在許多觀眾喜歡「出其不意」的吻戲，讓人更有驚喜，現在韓劇已經很難看到「第8集定律」啦！

植入廣告抵製作費

韓劇一集的製作費大約需要5、6億韓圜（約35至40萬港元），單靠製作公司和電視台有時都難以負擔這筆費用，所以廣告商金主的支持就變得非常重要。大家會記得《來自星星的你》全智賢成功帶起「炸啤」（炸雞和啤酒）和韓國氣墊粉餅熱潮，劇集玩植入式廣告玩得出神入化，將本土文化輸出外國。不過一不小心，植入式廣告足以摧毀一部劇集。

李敏鎬去年的退伍回歸作《The King：永遠的君主》有大量CG效果和華麗佈景道具，據知單集製作費就至少需要20億韓圜（約140萬港元），難怪每集都有大量植入式廣告，由炸雞、人蔘口服液到美容儀都有，結果遭劇迷瘋狂批評廣告無意義又過多，連帶收視率直插水。

應援車文化證人緣

不少韓星只要一入劇組，社交網站就會開始充斥一堆「應援車認證照」，這個時候就是鬥多鬥人脈強弱的時候。劇組因應不同劇集內容和避免造成市民不便，片場通常未必會設於首爾市中心，有時甚至會在遠離餐廳的地方進行拍攝。要解決用餐問題，移動式餐車就非常重要了。通常應援車分為兩種，提供熱食的餐車和輕食的咖啡車。一般咖啡車都需要準備至少150杯飲料，加上應援車每小時費用，一次大約4千港元左右。圈中好友互相送贈之餘，疫情下海外粉絲都利用這個方法支持偶像。

而朴信惠絕對是圈中人緣王，為她送上應援車的包括老戲骨成東日、女神韓孝珠、男神李鍾碩等，在拍攝韓劇《Doctors》期間更擁有高達19次的應援車。金秀賢與《德魯納酒店》兩位主角極有淵緣，曾孖IU主演《製作人們》，呂珍九於《懷抱太陽的月亮》飾演他的少年版，所以一退伍馬上送上應援車之餘，更人肉速遞到現場探班。

獎勵休假幕前延伸

一部韓劇的成功，演員背後的工作人員都非常重要，所以收視驚人的韓劇，通常都會搞旅行慶功來答謝台前幕後。目的地一般都選消費平的東南亞，因為獎勵休假的經費通常由製作公司和電視台共同分攤，經費約贊助每人100萬韓圜（約7,000港元）。由於不少劇迷都會幻想劇中男女主角假戲真做，獎勵休假中男女演員私下的互動都會受到不少關注，在機場離境的當日更會有不少人逼爆機場，只為睇到主角們合體。

復古韓劇《請回答1988》創下破20%的超高收視率，劇組拉大隊到泰國布吉島度假放鬆，三大男主角柳俊烈、高庚杓與安宰洪就試過在街邊餐廳吃飯途中，被拉去非洲拍攝綜藝節目《花樣青春》，將劇集高人氣繼續延伸。