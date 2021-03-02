心臟病一向是無形殺手，不少藝人年輕又壯健，都死於突發性心臟病，如台灣的高以翔及黃鴻升等，令人惋惜，年紀較大的羅銘偉及陳鴻烈，也是因為心臟病猝死。

林聰突發心臟病

曾拍過《諜血街頭》及《英雄本色》等經典電影的資深藝人林聰，今年2月因突發性心臟病逝世，終年75歲。林聰2010年開始定居內地湛江，由於圈中人沒聽過他身體不適及患病，故對其離世均感愕然。

羅銘偉樓梯暈倒

先後效力無綫和亞視的66歲藝人羅銘偉，去年9月因心臟病發離世。其生前好友劉錫賢透露羅銘偉是在家中門口樓梯突然暈倒，送院急救後不治，他死前兩周還出席活動，當時未見有異樣。

黃鴻升倒卧浴室

36歲的台灣藝人黃鴻升（小鬼），去年9月於寓所浴室跌倒後猝死，被其父親發現後報警，由於死因存疑，小鬼遺體經法醫進行解剖程序，後被判定死於心血管問題，因「主動脈剝離造成血管阻塞」致命。

高以翔跑步暈倒

35歲的台灣藝人高以翔前年在內地拍攝運動節目《追我吧》跑步期間突然暈倒，心跳停頓達三分鐘，雖然現場馬上進行心肺復蘇15分鐘，但送院搶救後死亡，有指其死因是「心源性猝死」，節目亦被腰斬。

陳鴻烈拍劇心痛

2009年11月，邵氏出身的資深演員陳鴻烈，如常返將軍澳電視城拍劇時，下午突然感到心絞痛，最初由保安人員急救，未幾暈倒當場，他隨即被送往醫院搶救，最終不治，享年66歲。節目亦被腰斬。