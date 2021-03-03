年屆72歲的日本男星澤田研二，曾於70至80年代風靡亞洲萬千樂迷，早前他的官方歌迷會停止營運，近日更證實其個人事務所已關門大吉，圈中還傳來澤田研二正音訊全無的消息。

影響港樂壇

澤田研二於1967年出道，當年為香港樂壇帶來不少衝擊，改編自他名曲的廣東歌計有《讓一切隨風》、《Oh Gal》、《H2O》及林子祥向他致敬的《澤田研二》等，對廣東歌可謂影響深遠。澤田研二近年由昔日妖男變成發福老伯，有關他的負面報道也不絕於耳，不過他與現任太太「阿信」田中裕子結婚逾30年仍然恩愛，不時被拍得結伴外出。

患有糖尿病

日本雜誌《週刊新潮》今日報道，澤田研二已先後把歌迷會及事務所關閉，圈中人最近無法跟他聯絡。澤田研二的已故好友志村健去年3月29日因武漢肺炎病逝，為紀念志村健逝世一周年，電視台正製作悼念節目，由於播出澤田跟志村當年片段前要經當事人同意，故電視台方面正希望跟澤田研二接觸，無奈現時仍無法跟他或其代表取得聯繫。

其實，志村健生前接下的新片《電影之神》已改由澤田研二接演，去年完成所有拍攝工作，安排下月於當地開畫，不過患有糖尿病的澤田研二，在接拍前開出了三個條件，包括不會出席任何宣傳活動及要求在拍攝時做足防疫措施，還不會就角色改變身形和髮型，因為他覺得扮成志村健的模樣，並借用他所創造的造型演出是對他不敬。

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