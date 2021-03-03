近期韓國方面有不少精采韓劇推出，除了有宋仲基主演的《Vincenzo》、女星朴信惠孖曹承佑的新作《西西弗斯的神話》（《Sisyphus: the myth》)等劇外，實力型男李昇基亦於今日攜tvN新劇《Mouse》回歸，李昇基今早就孖拍檔舉辦線上記者會谷劇。

對新劇充滿自信

李昇基孖李熙俊主演的《Mouse》，講述兩位不同性格的刑警，當中李昇基飾演正直刑警，李熙俊則飾演為報仇而無視法律的刑警，兩人在追捕連環殺人犯時發生的連串故事。

李昇基雖然不是第一次演刑警，不過他對《Mouse》就充滿自信，斷言這是「最獨一無二」的作品。對於《Mouse》第一集被定為19禁的等級，李昇基表示是為了更好地演繹殘酷的題材，當中包含編劇想要傳達的社會訊息。李昇基又表示：「這是我出演的第一部19禁的作品， 一直以來，我都有自己的形象，很好奇觀眾會如何看待這部作品。」

預告感情線

而朴信惠孖曹承佑的《西西弗斯的神話》將於今晚播出第5集，目前劇集登香港Netflix排行榜的亞軍。而朴信惠昨日就洗版式更新IG谷劇，又公開自己穿婚紗的花絮片。而劇組亦公開最新劇照及預告片，率先透露劇情。於新公開的劇照中，朴信惠跟曹承佑又起爭執，雖然朴信惠成功保護了曹承佑，但曹承佑卻因此失去了跟哥哥重逢的機會，而對於隨時可能妨礙他見哥哥的朴信惠，他終於表示：「我們各走各路吧。」甚至給錢朴信惠趕她走。劇組表示：「只要二人好好渡過危機，就可以確定和以前不同的關係。」

另外於公開的預告片中，朴信惠及曹承佑坐在一起聊天，透露於同一個遊樂場，二人有着不同的記憶，暗示二人第一次約會就在遊樂場內。加上曹承佑望向朴信惠溫柔的眼神，似乎暗示二人即將有感情線。

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