現年39歲的撐警無綫藝人楊明（原名林明樂）去年8月在山頂撞車，後被控「拒絕提供血液樣本」、「不小心駕駛」和「車輛門窗玻璃附有膠貼及透光度不足」三項罪，楊明日前承認後兩項控罪，惟否認「拒絕提供血液樣本」。昨日案件於東區裁判法院續審，被告楊明繼續由資深大律師清洪代表抗辯，法庭裁定被告表面證供成立，案件押後至3月11日早上結案陳詞。

西裝筆挺的楊明昨早約9時，乘坐女友莊思明白色七人車到達，二人神情冷酷，對記者提問充耳不聞，兩人掃完「安心出行」二維碼便與兩位無綫經理人入內。未開審前，楊明拍大律師清洪肩膊示好，便耷低頭睇手提電話，開審時楊明不時捽手指，神情緊張。

見吹波機聲稱頭暈

控方在庭上讀出瑪麗醫院陳姓醫生檢查被告楊明的醫療報告，提到楊明當時有酒氣並多次要求離去，又拒絕接受檢查。醫生隨即為楊明穿上約束衣及進行檢查，證實他適合進行酒精測試。港島總區交通部執行及管制組第一巡邏小隊警員鍾坤城供稱，到現場後看見楊明靠着路邊欄杆，神志不清醒，散發少許酒氣，惟可以交談。

鍾於是安排楊明到警車內休息及要求他進行酒精呼氣測試，問到可有理由導致他難以提供或不提供樣本，楊明當時表示沒有。惟當鍾取出「吹波機」要求進行測試時，楊明即稱頭暈，並伏在車內桌上沒反應。鍾隨後召救護車到場，並陪同楊明前往瑪麗醫院，後來在等候區外目睹楊明看見醫生和護士時情緒激動，大吵大鬧。醫生見狀即要求保安及護士為其穿上約束衣。

不滿護士只供尿袋

其後警長陳定邦供稱，醫生見過楊明後，表示他可以進行呼氣、血液或尿液測試。陳在醫生離去後，問楊明是否願意提供血液樣本，但他沒有反應。及至楊明與大狀會面約半小時後要求如廁，護士只提供尿袋。楊明聞言大感不滿，大聲謂：「有冇搞錯？」

未幾醫生、保安和護士一行七至八人現身，醫生表示要綁住楊明並為他抽血，要求非院方人員離去。陳聞言即兩度問楊明是否願意提供血液樣本，惟他只是望向天花，沒有作答。陳見狀拍楊明膊頭說：「𠵱家同你抽血驗酒精呀？你願唔願意呀？」楊明則輕聲回答「唔願意」。陳隨即宣佈以涉嫌未能提供血液樣本作檢驗用途拘捕他。審訊在下午1時許休庭，楊明和莊思明離開法院，他向清洪舉起拇指示意「good」後，登上莊思明七人車離開，二人對傳媒繼續黑面。

案件下午續審，法庭裁定被告表面證供成立，辯方需要答辯，但楊明選擇不作供，案件押後至下周四早上9時半結案陳詞。退庭後楊明和莊思明步出法院，此時終於停步讓傳媒拍照。問表面證供成立會否擔心？燉湯店再涉違規，會否擔心多一單官司？他不回應黑面上車。楊明入行以來屢犯官非，除曾被控醉駕、刑毁及傷人外，他投資的食店去年亦被指觸犯牌照條例，早前再被爆位於荔枝角食店又涉違規，分分鐘再惹官非。

案件編號：ESCC2365/20