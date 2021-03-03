鮑起靜（鮑姐）和余香凝（Jennifer）早前拍攝16分鐘長的微電影《日子總有我伴你走》，戲中未能出席婆婆喪禮而抱憾的Jennifer，任失智老人鮑姐的「代孫女」，幫對方完成心願之餘，陪走她最後一程。該片是第八屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)，二人動人的演出在美國洛杉磯 《Independent Shorts Award (ISA) 》獲最佳演繹組合獎，而鮑起靜亦憑該片在美國《Top Shorts Film Festival 2021》奪得最佳女配角獎。

在戲中飾演失智老人的鮑起靜表示，她在現實中不介意入住老人院，她指女兒居於英國，不常在身邊，習慣自己照顧自己，鮑姐說：「我唔擔心自己，反而擔心老公，如果我走先，佢會好淒涼。我已預先同女兒講，如果我走先，一定要好好照顧爸爸。如果剩得我自己，我唔介意住老人院，我唔想成為下一代負擔，我見有個Auntie去到老人院好開心，我同余安安商量將一齊入住同一間老人院，可以互相陪伴。」

夏天踏入預產期的Jennifer表示，在拍攝過程中與鮑姐談湊仔經，會聽取鮑姐意見，多生幾個，因為可以讓小朋友能結伴成長，不會因為養成自私性格，鮑姐說：「女兒生咗兩個孫，我見到兩個小朋友可互相陪伴，對成長比較好，唔會養成自私性格，鼓勵Jennifer起碼生兩個。」Jenneifer笑說：「聽鮑姐話生多幾個，避免將來做獨居老人，總有一個可陪伴自己。」Jennifer指她的外婆早前身體不適入院，由於外婆年紀大兼獨居，令她非常擔心，但由於Jennifer懷孕加上疫情，外婆不讓她探望，Jennifer說：「婆婆叫我唔好去探，但佢知我有BB非常開心。大家要及時珍惜，唔好失去先後悔。」

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