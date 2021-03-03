莊韻澄（前名莊端兒）為海鮮店代言被拖數，入稟小額錢債審裁處追討，兩周前於西九龍法院提訊，最後雙方達成和解協議，而和解內容則保密。

原以為案件已結束，但莊韻澄今日又挺着8個多月巨肚現身西九龍法院，她接受《蘋果》訪問，解釋上庭原因，「因為上次我要申索我嘅酬金，對方重新開過一個case去反申索，我哋上次口頭話和解，但係未處理好，上次嘅法官就將呢兩單案件合拼咗，可惜對方唔知點解又未取消啦！導致到我打電話去（問），話record喺度都仲要上庭喎，所以今朝一早又要走過嚟上庭。」

她表示上月底已經追問過對方有關後續的處理問題，因為要約見面簽文件作實，對方回覆因事忙，需要去到本周或月底才處理，「好可惜對方今日又冇取消呢一庭，又要一早去，但原來對方又冇嚟到，又放咗飛機，我都覺得好無奈。咩事都可以解決，睇對方係咪有誠意繼續去和解，我都會再問，但覺得追嚟追去好煩，唔想日日追，諗住隔一個禮拜再問，睇吓想繼續和解，定案件繼續落去，順其自然，我都傾向和平解決唔使咁煩。」

問到臨盆在即心情？她笑說：「期待，有啲緊張，噚日覆完診，BB六磅幾，希望BB健健康康。今日撲個空，其實個肚都唔係好舒服，都已經咁大個，又要成日上廁所，喺法庭上咗3、4次都有啲尷尬，希望快啲解決，生個健康BB。」

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