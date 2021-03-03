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連日來不少韓星被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、韓片《勁舞Dancing癲》女星朴慧秀、人氣劇《Penthouse》女星崔藝彬等人，先後被爆涉校園暴力。昨日就到韓劇《月升之江》27歲男星志洙爆出爭議。

跟不良少年為伍

昨晚有網民爆料，指志洙是校園霸凌者之一，高中時跟不良少年為伍，他們雖然會食煙，但永遠不需要自己買煙，而是找他們口中稱為「部下」的同學去買，午餐時亦不會排隊，只要有不喜歡吃的食物，一行人便會開始糟蹋食物，將番茄仔或蘿蔔丟向同學的臉或衣服上，如果運氣不好與他們對上眼，輕則被罵粗口，重則會被掌摑。

該網民表示：「我在2007年高二的時候遭到金志洙與那群人的欺負，只用欺負好像不足以表現出所有意思，排擠、施暴、恐嚇、辱罵等所有的校園欺凌我都經歷過。」據知被欺凌的原因是他被志洙的朋友搶走商品券，當他鼓起勇氣向那位朋友表示：「如果不還我商品券，我會報警。」此後便開始遭受欺凌。

聲稱受害者眾多

他又透露志洙會隨身攜帶BB彈手槍，指：「金志洙會坐在校車最後面，然後打開窗戶射向準備上學的學生們，而且邊射邊笑。」該網民強調所寫的都是事實，遭志洙欺凌的受害者很多，自己所受到的一切，相較之下沒那麼嚴重：「我想要的不是補償也不是道歉，都已經經歷過了，也不可能挽回了，所以不需要你的道歉，而且我也不覺得那是真心的。你說你想做的事情就是演戲，那就繼續演戲吧，只是，在你的名字面前，永遠貼上『校園欺凌者金志洙』的標籤活下去吧。」

除了爆出校園欺凌外，有網民指控志洙女性關係很亂，會跟朋友互相介紹曾發生性行為的女生，而且會說出不堪入耳的性騷擾言論。有網民指志洙疑拍下在廁所和中學女生性行為的影片，之後跟朋友交換看，更邊看邊笑。一位中學同學就表示志洙會迫男生自慰，他曾對男生進行性暴力等。

另外有網民指志洙20幾歲時和一群不良青年每到周末就會到飲酒的地方玩，不只一夜情，和不認識的女生也會有很過火的身體接觸。

事務所仍在確認事實

今日志洙所屬的Keyeast事務所發表正式立場，表示：「本公司認知到事件的重大，為了確認事實而盡最大的努力。因為是過了相當長的時間，所以需要時間了解事實與否，所以事先請求諒解。」Keyeast方面又公開舉報的電郵，表示會直接聽取該網民及其他人不歪曲事實的意見，表示：「在了解事實的同時，演員當事人及本公司將盡全力解決問題。很抱歉讓很多人擔心了。但是，在此之外，請各位不要發表尚未確認事實的文章。」而爆出爭議後，志洙的IG已關閉了留言功能。

拖累新劇《月升之江》

雖然志洙爆出爭議，不過昨日播出的《月升之江》第6集就未受太大影響，上、下部的收視更微升至6.6%及9.2%。不過今日有網民發文要求志洙退出《月升之江》。KBS電視台目前暫未作出回應，不過根據知情人士透露，《月升之江》共有20集，雖然目前只播出6集，但已經完成了95%的拍攝，在這樣的情況下讓男主角志洙退出，會對《月升之江》的正常播出造成重大影響。

朴慧秀停工

而因捲入暴力事件而暫時中斷活動的朴慧秀，目前正在家中休息。朴慧秀的友人今日透露：「現在朴慧秀一個人在家中生活，暫時停止了KBS電視劇的拍攝等日程，正在調整心情。因為家人和她的家相距很遠，所以她正一個人安靜地休息。據我所知，她每日都和家人和事務所交流，身邊的人都非常擔心她。而健康方面，就沒有出現大問題。」朴慧秀的事務所就簡短地回答：「她正在家中休息。」而朴慧秀的事務所早前已否認欺凌事件，並已於上月23日提交了起訴書。

而早前朴慧秀被指初中時毆打同學A某及曾於K房毆打B某，不過根據韓媒《Dispatch》今日的報道，指A某和朴慧秀初中及高中畢業後，一直有交情，朴慧秀參加選秀節目時，A某更傳短訊為朴慧秀打氣。至於涉K房毆打B某一事，目擊事件的證人表示朴慧秀不在現場。

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