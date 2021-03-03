香港其中一個打卡熱點、曾獲選為最佳公共空間的西環碼頭，日前被海事處以防疫為由，加設木板圍封及上鎖，禁止一般民眾進入該處，今日麥明詩在社交平台貼出自己與哥哥在西環碼頭的相，並標明「throwback」及「instagrampier」兩個tag，相信是趁機想當年一下。

相中見到麥明詩在無口罩狀態下，與哥哥開心合照，享受着海風，相當寫意，但想不到，有網民見到麥明詩貼打卡相，立即開火炮轟：「犯法就係犯法！切勿以身試法！竟然違反口罩令！」直指麥明詩與哥哥不單無戴口罩保個人衞生，還要擅闖私人地方，絕對是「明知故犯（法）」。

可是，相比起這位網民，有更多心水清的網民提醒，指麥明詩有標明是throwback，意指相片是舊相，很多人留言寸爆該網民，指他應該先搞清楚事件，更多人反問該網民「知唔知throwback係咩意思？」擺明寸對方唔識字，亦無睇清楚便鬧麥明詩。

至於事主麥明詩，就cap到她在前年11月已在IG貼出同一輯相片，不過她不改牙尖嘴利的本色回覆該網民：「不過我都有可能係着番同一套衫、梳番同一個頭，再偷入去影相仲冇俾人發現，都有可能嘅。」

另一方面，有網民誤以為相中男子是麥明詩的新歡，在其他網民的「點醒」下，才「驚覺」原來只是麥明詩的哥哥，令人大失所望，甚至有人聲稱「心碎了」，十分搞笑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！