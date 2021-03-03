韓國近日接連爆出欺凌事件，除了不少藝人被爆讀書時涉校園暴力，女團APRIL日前亦爆出欺凌事件，23歲前成員李玹珠的家屬日前在網上發文，指李玹珠因為遭隊友欺凌而患上恐慌障礙，更一度企圖自殺，因此才要退團。而APRIL所屬的DSP事務所否認欺凌，並於今日表示將對李玹珠及其家人，以及自稱是李玹珠的家人和朋友的人，就散佈虛假事實而採取法律行動。

再次發文炮轟

今日凌晨，自稱是李玹珠胞弟的網民於網上再次發文，表示：「看到姐姐的公司和其他APRIL成員的事，和給父母傳來不好的短訊後，我知道他們沒有任何內疚感，他們的立張中沒有正確的理由，只有姐姐好像變成了奇怪的人，所以想告訴大家具體的事實。」該網民表示：「姐姐在當練習生的時候，由出道前就已經被孤立，雖然多次向公司表示過不能以這個組合的成員出道，但是公司叫她休息幾日，說服她考慮一下。」

上班時暈倒

該網民指出李玹珠因為成員的折磨而非常鬱悶，身體出現了很多異常症狀，李玹珠在上班的路上經常暈倒，知道自己生病的成員和經理人沒有馬上帶她去醫院，而是讓暈倒的她留了下來，結果李玹珠呼吸困難，還要去各個醫院接受治療。

曾入急症室

該網民指出，李玹珠留醫時，李玹珠曾表示只需要休息幾個月，但公司方面說不可以。網民又指李玹珠曾試圖自殺，並公開了2016年5月11日的急症室記錄，表示：「公司還是來醫院要求姐姐去參加當日的工作日程，姐姐覺得無論如何都做不到，所以當場決定退團。」

雙方談判破裂

DSP今日表示，有人利用網絡散佈APRIL集體霸淩李玹珠的不實傳聞後，公司為了保護李玹珠以及APRIL雙方不受傷害，多次與李玹珠以及其母親進行協商。李玹珠在協商中始終單方面堅稱只有自己才是受害者，公司仍希望透過對話解決問題。

而隨住今日凌晨又有一名自稱李玹珠胞弟的網民，在網上散佈虛假事實，DSP認為已經無法與李玹珠透過對話解決問題，因此決定對李玹珠及其家人，以及自稱是李玹珠家人和友人的網民追究民事及刑事上的法律責任。

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