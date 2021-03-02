太極樂隊於1984年10月15日成立，原只有四名成員，翌年正式組成七名成員，由雷有曜擔任隊長兼主音，弟弟雷有輝（Patrick）同樣是主音，而鄧建明（Joey）、劉賢德（HiFi德）是結他手、盛旦華（蛇仔）擔任低音結他手，鍵琴手則是唐奕聰（Gary），朱翰博（Ricky）則擔任鼓手。太極的成名作歌曲《紅色跑車》，令他們贏得第一屆嘉士伯流行音樂節，獲得第九屆十大中文金曲最有前途新人獎金獎，同期樂隊還有Beyond和達明一派等。

往後太極樂隊創作不少經典歌曲，如《留住我吧》、《命運迷宮》等，不過雷有曜於1993年離開太極樂隊移民加拿大，令樂隊由七人變六人，1995年樂隊推出大碟《Utopia》之後，各成員開始各自發展。太極樂隊成立以來，曾五度在紅館開演唱會，當中2015年在紅館舉行的30周年演唱會，移民加拿大的雷有曜未有返港參與，直至到2017年，太極獲港台的十大中文金曲頒發「金針獎」，太極七子終再齊人合體，出席領獎。

太極大部份成員一直活躍於本地樂壇，其中以Patrick和Joey較多幕前演出，Joey更是ViuTV音樂節目《Chill Club》的音樂總監。Patrick原定在去年舉行個人演唱會，可惜因疫情關係四度延期。自2019年香港爆發反送中運動，身在加國的雷有曜積極打「國際線」，為抗爭的港人發聲。至於鼓手Ricky除參與太極演出外，多年前就開設音樂學校教授年輕人，2015年戀上藝人戴夢夢，更為對方跟元配離婚，最後兩人感情只維持五年分手收場。另外，HiFi德亦活躍於幕後創作，曾為林子祥和泳兒等監製發燒專輯，自己亦有從事高級音響生意。而低音結他手蛇仔則較低調，除太極的演出外，甚少現身。