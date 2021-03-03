曾在Ｍavel超英電影《蟻俠》（Ant-Man）和《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）飾演主角保羅活特（Paul Rudd）老友的黑人饒舌歌手T.I.，將不會繼續參演《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）的演出。T.I.早前與老婆Tameka Cottle兩人被指控涉嫌性虐待，女性受害人近日再增添11人，未知今次出局是否與案件有關。

律師Tyrone A. Blackburn正代表聲稱是受害人的11名女性，要求加州和喬治亞州檢察官展開調查，受害人對T.I.與老婆Tameka的指控包括性虐待、強行餵食違禁藥、綁架、恐嚇和騷擾等罪名，而兩人亦已透過律師否認指控：「T.I.和Tameka強烈否認這些未經證實和毫無根據的指控，我們有信心如果能夠完全公平調查，將沒有人會被檢控。」《蟻俠3》由第一集導演Peyton Reed繼續執導，「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉（Evangeline Lilly）、米高德格拉斯（Michael Douglas）和米雪菲花（Michelle Pfeiffer）亦再次演出。

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