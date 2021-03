曾在Mavel超英電影《蟻俠》(Ant-Man)和《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)飾演主角保羅活特(Paul Rudd)老友的黑人饒舌歌手T.I.,將不會繼續參演《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)的演出。T.I.早前與老婆Tameka Cottle兩人被指控涉嫌性虐待,女性受害人近日再增添11人,未知今次出局是否與案件有關。

律師Tyrone A. Blackburn正代表聲稱是受害人的11名女性,要求加州和喬治亞州檢察官展開調查,受害人對T.I.與老婆Tameka的指控包括性虐待、強行餵食違禁藥、綁架、恐嚇和騷擾等罪名,而兩人亦已透過律師否認指控:「T.I.和Tameka強烈否認這些未經證實和毫無根據的指控,我們有信心如果能夠完全公平調查,將沒有人會被檢控。」《蟻俠3》由第一集導演Peyton Reed繼續執導,「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉(Evangeline Lilly)、米高德格拉斯(Michael Douglas)和米雪菲花(Michelle Pfeiffer)亦再次演出。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!