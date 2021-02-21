Edan呂爵安@MIRROR的新歌《E先生連環不幸事件》在YouTube上載未夠1個月，已有超過130萬人次瀏覽，亮麗成績有目共睹，連帶MV中的女主角譚旻萱（Mandy）亦備受網民注目。

今年20歲的Mandy，擁有深邃眼睛、高挺鼻樑，在MV中紮起馬尾穿上校服，久違了的清新臉孔令人為之醒神，難怪出道僅半年已火速成為廣告界新寵兒。更難得的是，她做寶礦力紮紮跳少女又得，塗濃妝走高檔路線亦得，可塑性非一般的高。

經理人「三顧草廬」說服譚爸爸

日前，Mandy接受《蘋果》訪問，談到初入行經過，本身是家中獨女的她，最棘手原來是要過爸爸一關，最終要靠經理人「三顧草廬」，才能成功說服到譚爸爸。Mandy說：「其實嗰時係經理人喺IG聯絡我，不過爸爸對呢行唔熟悉，所以唔想我入行，反而媽咪就鼓勵我試。當時我要考DSE，結果就先放低咗，不過經理人一直有同我爸爸聯絡，解釋呢一行嘅運作，經過年半時間嘅溝通，爸爸終於肯應承。」

當初經理人在茫茫人海中，憑一張IG相，斷定Mandy是可造之材，但內裏底蘊原來是膽博膽。Mandy的經理人笑說：「當初喺IG見佢身形好大份，但奇在五官又好靚，過咗一排仲記住嗰張相，所以先approach佢，之後見佢啲IG相越嚟越瘦，就覺得無論如何要搵佢上嚟傾吓。當見到真人先知有成177cm咁高，都有啲驚㗎，肥有得減，高冇得搞嘛，不過慢慢了解佢性格之後，覺得佢都係適合做呢行嘅。」

天使面孔加青春本錢再加model高䠷身材，不用P圖不用美顏不用就角度，Mandy影的硬照已可直接出街，奈何Mandy天生是易肥體質，喜歡食澱粉質又愛吃雪糕甜品，結果數度減肥好快又翻脹，中學時代曾被同學嘲似「坦克」，媽咪更試過半夜夢到阿女打回原形而嚇到喊，Mandy笑言：「媽咪好唔鍾意我肥，成日同我講，話做女仔唔一定要標青，但唔好糟蹋自己，勸我食唔晒唔好夾硬嚟，但食物係我真愛，試過最誇張一餐食兩碗譚仔，可能我有潛質做大胃王。」現時Mandy由「重型坦克車」變「流線型跑車」，相信最開心莫過於譚媽媽。

日打8粒鐘籃球

Mandy在中學時代是籃球活躍分子，訪問中一提到籃球，Mandy不期然流露bling bling眼。她在中三由零開始，打到現時可以在不同位置都輕易「穿針」入波，但原來背後下了不少苦功：「嗰時喺街見人打，自己心血來潮買咗個籃球去練，試過一個人喺每個位射100球去練，每日一放學衝落去球場打足8個鐘。當初我都有成日問點解女仔唔可以學『插花』，點解啲人覺得男仔先打得型？」Mandy認為若想提高技術，最好是和男仔比賽，更希望對方不要就住就住：「因為男仔唔就住你打，先係對你一個認可同尊重，咁你射到一球先叫有價值。」

因為演出了Edan的MV，令原本只屬於廣告硬照範疇的Mandy，搖身變成音樂短片女主角，亦因為這個校園三角戀MV，令不少網民對這位清純美少女留下印象，除了帶挈IG人數激增，亦令Mandy多了兩位好友。「之前我唔識Edan同Locker（林家熙），但唔知點解我哋3個好夾，個MV拍拍吓好似變成自己嘅回憶，對佢兩個嘅感覺亦越嚟越重要，所以最後拍喊嗰場戲，我係發自內心，真係好唔捨得佢哋，會覺得點解段關係咁就完呢，我諗就係大家講嘅抽離唔到。」Mandy坦言早已聽聞MIRROR fans的威力，最初亦有少許擔心，但想不到他們反過來慰問Mandy擔心她辛苦，令她消除顧慮。

MV迴響大，更成為二次創作對象，為補完Locker與Edan的HeHe線，出現了一條「走女版」MV，將Mandy所有戲份剪走，變成兩個男人的愛情故事。處女作被惡搞，Mandy當然都有睇過，但她完全不介意，更形容走女版「好好笑！」接受能力非常高。

最愛BTS Suga

Mandy過去常被指似韓星朴敏英，又有人說她似本土女神代表「香香」岑麗香，而Mandy透露自己女神是陳法拉，純因對方很有知性美：「其實佢哋3個都有樣貌有內涵，你問我，我唔覺得自己係女神，始終未有佢哋嘅歷練。喺我眼中要成為女神，係要用腦成日去諗唔同嘅嘢，因為而家有太多資訊，你唔去過濾只會隨波逐流。」Mandy中學時偶像原來是韓星，最愛BTS的Suga，其中一個原因是對方的故事和自己有點相似：「佢又係當初唔俾人睇好，成日俾人嘲笑，不過佢冇放棄到，到而家有好好成績，佢嘅故事話畀我聽，只要唔放棄，一定可以成功。」

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