金像美術指導文念中首部執導電影《好好拍電影》，紀錄許鞍華導演的光影人生。昨日周潤發偕同方平和鮑起靜夫婦、周家怡等跑山隊友，到位於堅尼地城的高先電影院捧場睇戲，事後文念中在社交平台分享與發哥的合照，感謝發哥帶領跑友捧場一起支持《好好拍電影》優先埸，和高登先電影院新張誌慶，更透露發哥看得非常投入。

文念中表示：「觀影過程非常興奮笑得興高采烈，其中有一幕笑到人仰馬翻還大叫了出來說：哎呀！那個演員這樣就給導演壓死了...到底是哪一幕哪一個演員 ? 不能劇透請大家親自入場自己找答案。」周家怡睇完戲之後，也大讚電影由頭到尾都好精彩，剪接好正，插畫又靚，笑言文大師好勁，如果能夠睇完戲一齊跑埋山就仲正。

發哥與郭富城主演的《無雙》就是文念中擔任造型總監，文念中也是發哥的跑山隊友之一，通常發哥的跑山團都是晨早出發跑山，今次因為想捧場睇《好好拍電影》，所以特別去到堅尼地城睇早場，睇完戲同街坊影相，跟住再空肚去跑飛鵝山。

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