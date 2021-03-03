曾出演韓劇《不良家族》、《能看見鬼的警察處容》、《黃金庭院》的39歲韓國女星吳知恩，2017年10月與拍拖兩年、在外資金融公司工作的圈外男友結婚。婚後吳知恩隨年長4歲的老公到香港生活，她之前亦有在IG分享在香港生活的點滴，又公開幻彩詠香江的片段，坦言十分鍾意香港。

拍拖兩年

近日韓媒就報道吳知恩的近況，報道中指她曾在綜藝節目上大談與老公相遇的情況，原來她於2015年拍畢多齣劇集後，人生正陷於低潮期，於是她就獨自前往歐洲旅行。而當她在英國旅行時就遇到現任丈夫，吳知恩透露當時受朋友所託介紹她居住的地方給現任丈夫，她笑說：「可能對我的導遊實力大為感動，所以他每個周末都會來，就這樣我們開始拍拖。」最後二人拍拖兩年後就於2017年結婚。

曾有結婚恐懼

同時吳知恩亦透露2009年她出演《不像三兄弟》時，因為在劇中扮演精明能幹的新抱而受到很多惡評，同時亦令她產生了結婚恐懼症。而慶幸她結婚後她的丈夫令她克服了這個恐懼，她說：「最近奶奶送食物來的時候，丈夫也說要從停車場拿食物回來，原因是不想私人空間可能會受到侵害。」擺明錫老婆錫到燶。

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