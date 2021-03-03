華裔女導演趙婷日前憑電影《浪跡天地》（Nomadland）大熱奪得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，是繼2006年李安憑《斷背山》獲獎後，再有華裔導演捧走此項殊榮，亦是首位華人女性奪得金球獎最佳導演獎項。趙婷獲獎後，中國網民隨即在社交平台瘋傳，雖然大部份網民仍未欣賞過電影，但仍讚揚趙婷的得獎致辭感人，又形容她以藝術啟發其他女性，截至昨日早上在微博已有超過2億8,000萬次收看。有不少網民留言抱怨，指趙婷在中國現時審查的制度下，永遠都不可能拍出一部關於中國的寫實電影，亦有人指中國導演在沒有監管之下，水準依然十分出色。

與網民一樣，中國傳媒甚至CCTV和《人民日報》亦攞威大肆慶祝，就連《環球時報》亦激讚趙婷是中國的驕傲。不過，事情可能會急轉直下，事關有網民在社交網站翻出趙婷兩段接受外媒訪問的舊報道，其中一段於去年12月25日刊登的澳洲報道中，趙婷曾指美國現時是她的國家，令網民估計她已經沒有持有中國護照。但相關報道已經於上月16日被刪除，而澳洲方面亦暫時未有回覆傳媒查詢。至於另一段2013年的紐約傳媒訪問中，趙婷解釋為何選擇拍攝一部關於美國青少年電影時，她就指：「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的，所以我變得對家人很反叛。」雖然趙婷在報道中對中國的評價亦同樣於上月15日被刪除，但網上仍有其他傳媒轉載。而兩段訪問內容亦被網民截圖及翻譯，並在中國網站瘋傳，惹來熱烈討論。有人留言表示在中國宣傳時，不要將趙婷標籤成中國人，亦有人認為傳媒應該清楚報道她是中國還是外國導演，中國人才能夠知道值不值得自豪。趙婷除了在網上遭受評擊外，亦有中國影評人向傳媒指對《浪》片的票房並不樂觀，又指該片並不乎合中國人的品味。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！