黃心穎因「安心偷食」事件陷入谷底，不過她跟家人的感情很好，與胞姐心美、心妙、心慧合稱「一門四美」，今日二姊黃心妙在社交網貼家人合照悼念婆婆：「從此天空中多了一顆明亮的星星！婆婆，一路好走！#疫情下能看妳最後一面感覺好幸福」，鄭文和網民都留言安慰。

不過，低調的心穎沒有貼文悼念婆婆，已近兩個月沒更新社交網的她，最近一次貼文已是今年1月生日捧蛋糕開心笑的相片；前年心穎跟家人返惠州向婆婆拜年，當時心穎晒兩婆孫用手機程式玩自拍變萌爆兔兔合照：「喂呀！有邊個95歲都咁萌㗎 ？！年初二返鄉下探婆婆 （呢個係當佢見到自己變咗隻兔仔時又驚訝又好奇的表情）」當時「安心偷食」還未被踢爆，網民爆料指馬國明都有同行，還大讚馬國明表現很親民，相反心穎就態度高傲。

心穎遭無綫「雪藏」近兩年，有指零收入的她深恐復出無望，早前向無綫提出解除8年長命約，樂易玲指有叫心穎想清楚才決定。

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