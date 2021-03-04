32歲日本著名乒乓球員福原愛昨日被日媒《女性Seven》驚爆上月底在橫濱與一名男子約會兼過夜，疑背夫偷食。《女性Seven》以唧牙膏形式繼續爆料，兩日來公開共56張偷拍照，形容福原愛與姦夫三日兩夜的幽會細節，指當天兩人拍拖遊橫濱，其間福原愛更餵男方食雪糕。

福原愛與台灣籍乒乓球手江宏傑，於2016年結婚，婚後育有一子一女。醜聞爆出後，福原愛透過其所屬的經紀公司電通集團以及福原愛旗下的公司Omusubi發出道歉聲明，又向雜誌表示與男子有過夜但不同房，就連在寓所亦是分開房，說法相當牽強，大批吃花生的台日網民都無法相信她的講法。福原愛與江宏傑的婚姻關係眾說紛紜，《週刊文春》更指江宏傑曾大罵老婆「妓女」，性格相當大男人，不過台灣《三立新聞》就報道指，一名與江宏傑夫婦相熟的友人認為日媒的報道不可信，指江宏傑在私底下連粗口也不會說。

福原愛捲入偷食醜聞震撼日、台兩地，外界推測，兩人婚變的主因包括雙方的收入和名聲差距、異國戀的文化差異、婆媳問題、以及男方的大男人個性等。福原愛形象受損，恐怕會影響她在東奧轉播的工作，而她與江宏傑一同代言的廣告，亦恐面臨被索償。另外，福原愛今日又再透過Omusubi官網發出聲明澄清，否認與姦夫同房，又指他是社會經驗豐富的前輩，給她很多建議。

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