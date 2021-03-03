導演黃修平對電影的執着，可以好盡。自2004年出道拍《當碧咸遇上奧雲》，到成名作《狂舞派》，打後的長片作品，就只有《哪一天我們會飛》。至於目前上映的《狂舞派3》，由前期到完成，歷時7年多。不得不讚的是他相人眼光確有獨到之處，由顏卓靈、蔡翰億（BabyJohn），到蘇麗珊、游學修、吳肇軒，都足以證明功力。

觀人於微

早前黃修平為《狂舞派3》宣傳，在觀塘一工廈單位接受《蘋果》專訪，談到相人自言沒有甚麼秘訣，憑的是選人跟拍的電影，在素材上有關連︰「我諗由《狂舞派》到而家我電影嘅角色，都有一份赤子之心。喺設計人物嘅時候，會因應演員本質去感受同創造角色，所以會好有空間畀呢班所謂素人去發揮。」黃修平不但會花這份精神在男、女主角身上，就算一個不起眼的角色都會如此。

另外，導演會花好多時間在試鏡上，曾有來試鏡的演員問：「乜導演親自嚟cast㗎？」好多時黃修平會笑笑口反問：「你第二啲casting唔係導演親自出現㗎？」他說︰「其實我好鍾意呢個過程，見到好多才華洋溢嘅人，或者會聽到佢哋啲故事，都係好吸引，了解到好多嘢。 」

金馬遇伯樂

好多香港電影人趨之若鶩拍合拍片，但黃修平多年來從未試過，最「接近」一次要數到對上一套作品《哪一天我們會飛》。當時原本想拍成合拍片，但第一審時，要改動地方太多，投資的寰亞電影公司亦很體諒，同意保留最初構想的原貌，所以變回港產片。

黃修平暫時未向北望，不過對台灣卻有另一番體會，覺得香港人旺盛的創作力，加上台灣創作自由，可以有好大發揮：「我期望台灣、香港甚至馬來西亞可以去互動，拉大市場。」他說9年前可以遇到伯樂高先電影負責人曾麗芬（Winnie），就是全憑台灣金馬頒獎禮旗下的金馬創投項目，促成《狂舞派》籌夠資金開拍。

飲水思源，就算去年疫情嚴重，亦無阻黃修平出席金馬頒獎禮，縱使「方丈」小器封殺金馬獎，講到這裏黃修平笑得開懷的說︰「唔好提，就唔會擔心。」他補充：「有啲嘢你講返件事本質、有冇問題，同自己相信一啲乜嘢，而且都好多人去金馬獎。今次去上咗好重要一課，好榮幸可以獲邀同李安導演、黃綺琳一齊喺台上，同觀眾做分享。好啟蒙拍電影心法，每次經歷都攞到咁多養份，仲諗其他唔好嘅嘢做乜？」

他說打從認識電影以來，就知道金馬獎，地位等同華語界的奧斯卡，無論《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》，金馬獎對電影人而言，是莫大的加持，確實令人憧憬︰「我只會追求同埋相信好嘅嘢，至於又話畀人杯葛……我諗唔會考慮咁多。而事實（我）做嘅有乜嘢錯？」

觀塘出生地

話題轉到新作《狂舞派3》，今集故事集中在觀塘發生。追本溯源，黃修平童年就在觀塘度過。在聯合醫院出世，小學就讀區內基法小學，觀塘的街市、模型店、漫畫舖、大牌檔都是回憶︰「以前觀塘工廈區，細個唔會嚮往，因為巴士行過會混雜臭味。小學接觸到觀塘工廈區嘅，會係邊皮嘅觀塘廣場，遠啲都唔會去。」第一份工亦在巧明街返工，到千禧年開始見到藝術家進駐工廈。

因為工廠北上，工廈內部卧虎藏龍，亦成為香港特色。黃修平笑言工廈有自己一套生活模式：「剪片剪到凌晨兩三點落街，都會見到friend嘅。」半夜到鴻圖道士多篤魚蛋，永遠都見到翻播無綫舊劇；遠一點的「7仔」，又會撞到從前學生在煲煙，可以聊兩句；不遠處會傳來夾band的聲音，他形容︰「呢個生態好似大家都係村民，呢種生活好吸引。」

原本是一種很平衡的生態模式，但隨着工廈有價，地產商就會用盡方法去趕走租戶，黃修平語帶無奈︰「《狂舞派3》都係講呢樣嘢，戲入面工廈用途唔畀擺梳化同電視機，真係喺現實中發生，標準好模稜兩可。簡單一句當社會發展需要你退讓時候，就會引用呢啲灰色地帶條例去趕你走。」

籲年輕人追夢

地產霸權問題自然引申到「樓奴」，黃修平亦嘗試解答︰「我諗冇人夠膽講，『人活着就要做樓奴』，但係個社會就迫住你去做。咁樣嘅生活質素，如果永遠keep住落去，係唔會有未來。」黃修平說跟上一代走難到香港的人比較，是不切實際︰「當時生存就係佢哋最基本要追求，活着下來就好。新一代年輕人唔同，已經喺一個有基本溫飽嘅年代，唔係應該對社會有返啲理想咩？從前我哋受教育，為明天更好而努力。」

他語帶無奈的表示香港人應該過了純為溫飽的層面，可惜社會打壓到只能為兩餐，他寄語年輕人︰「咁樣落去社會係唔會好、唔健康。年輕人本身DNA就係會有理想，唔係話『應該』有理想，放於世界任何地方都應該係。年輕人就係最有體力、單純理想同素質去追求心中所想，所以唔會係應唔應該，而係自覺地去做，與生俱來，人就有嘢去追求。」

導賞《狂3》場景

黃修平導賞《狂舞派3》在觀塘的重要場景，由觀塘碼頭廣場起步，隔鄰碼頭的小屋，就是顏卓靈、Lokman與工廈藝術家的私竇；不遠處的防波堤，就是飾演記者的游學修訪問BabyJohn的地方；附近的公園，頗有鬧市中被遺棄的感覺，正是劉皓嵐（劉小華）和奶茶出場跳舞的地方。

觀塘工業區另一特色，就是貫穿各區的小巷，識行可以迅速到達想要去的地方，否則極有可能迷路。戲中BabyJohn與紙皮婆婆相遇的後巷，隱晦地帶出地產霸權無遠弗屆的威力，訪問當日重臨現場，從前很多塗鴉已被蓋過，附近已裝上閉路電視，要確保這些後巷受到監控。

去到巧明街AIA大樓，黃修平教各人分辨「公眾地方」與「私人地方」的界線，他說︰「究竟邊啲位置係屬於私人？邊啲位置係屬於公家？係好弔詭，例如你見到面前呢條路，你當然會覺得，呢段咁靚先係私人，原來唔係。」拍攝當日保安指，大廈對出近20呎的地方都屬於商廈範圍，要先申請才可以拍攝。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！