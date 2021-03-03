曾參演昔日童星費迪夏摩亞（Freddie Highmore）主演劇集《好醫生》（The Good Doctor）的男星Chris D’Elia前日被指控與未成年少女發生性行為，以及向她索取裸照。

案情指，於2014年，當時34歲的Chris收到事主的IG訊息，隨即邀請她到自己的搞笑演出。在兩人見面前，Chris要求年僅17歲的事主透過Snapchat發送裸照，最終傳了最少五張才肯見真身。Chris與少女於康湼狄格州賭場開騷前見面，少女當時帶同一名友人到Chris的酒店房，但Chris卻要求友人離開後才肯開門。兩人第一次見面，Chris就要求女子幫他除鞋和褲，並且為他口交。少女在抵達房間大約10分鐘後，Chris就與她發生性行為。少女當時已告知Chris年齡和就讀中學，兩人在騷後還再次發生性行為。在第一次見面後，Chris又再次要求少女傳上裸照，她在半年內先後傳了超過100張照片及短片，當中有一半是她未成年時所拍，少女最後於2017年封鎖Chris的Snapchat。少女現向法庭要求Chris作出賠償，並禁止他收藏或使用裸照。

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