陳凱琳和老公鄭嘉穎先後誕下兩個囝囝，大仔Rafael鄭承悅在剛過去的2.14情人節兩歲生日。遺傳了靚媽咪大眼睛的Rafael，一直keep住剪冬菇頭，靚仔得來還十分可愛。雖然生日已過，不過Rafael一直返開的Playgroup學校，日前就為他舉行了一個Peppa Pig主題的生日會，還邀請了不少同學仔參加，在其中一張相中，Rafael對着面前的Peppa Pig Bombshell蛋糕，興奮地拿着膠鏟作勢搞入面的糖果朱古力。

當日陳凱琳和爸爸鄭嘉穎都有出席生日會，不過相中唔見細仔Yannick鄭承亮，而Rafael雖然戴着口罩，但瞇瞇眼都睇得出他笑得十分開心。面對囝囝一日一日長大，陳凱琳亦有感而發說：「話咁快就兩歲啦！話咁快就要上N班，爹哋媽咪就唔陪得你返學，好唔捨得你長大得咁快，不過就算你兩歲，12歲，定22歲都好，你永遠都係我哋嘅小寶貝！」陳凱琳還hashtag指當日是Rafael讀Playgroup班的最後一日，囝囝即將要上N班，陳凱琳對於不能再陪Rafael上課看來頗感觸。

Rafael所讀的Playgroup學校Tutor Time，本身是名牌幼稚園多多國際幼稚園旗下Playgroup，一堂收費索價$740，如果Rafael在該校直升讀N班，半日班月費便需約10,000元，而陳凱琳囝囝所讀的Playgroup班是在北角寶馬山分校，與陳凱琳、鄭嘉穎所住的天后寓所距離頗近，相信他們很大機會讓囝囝升讀原校。

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