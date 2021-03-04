近期相繼有韓星被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、「馬舞女」泫雅、女團(G)I-DLE成員穗珍、《梨泰院Class》金東希、韓片《勁舞Dancing癲》女星朴慧秀、人氣劇《Penthouse》女星崔藝彬、韓劇《月升之江》27歲男星志洙等人，引起爭議，不少網民都留言要求涉事藝人停工、退團、退出劇組等。

刪廣告相

男團Stray Kids的20歲成員鉉辰被爆是校園暴力加害者後，他公開親筆信道歉，其所屬的JYP事務所即宣佈中斷鉉辰一切活動，令鉉辰主持的MBC節目《SHOW！音樂中心》需要即時換主持人，而Stray Kids代言的化妝品品牌clio，早前亦透過官方IG宣佈跟鉉辰割席：「爆出此爭議後，本公司立即中斷了與代言人（鉉辰）相關的所有宣傳活動。從代言人的事務所方面得知，查明事實真相需要更長的時間，所以向國內外合作企業的相關人士提出了中斷相關代言活動的要求。」同時表示會全部刪除鉉辰的代言照。

網民抗議

而人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭爆出校園暴力的傳聞後，趙炳圭代言的兼職搜尋網站albamon亦陷入困擾。雖然趙炳圭方面否認嫌疑，不過外界爭議不斷，面對網民的抗議，albamon方面於昨日刪除了官方IG和YouTube頻道上，有關趙炳圭的內容。

暫停代言活動

而女團APRIL近日亦被爆23歲前成員李玹珠因遭隊友欺凌而患上恐慌障礙，一度試圖自殺。因組合傳出欺凌事件，令成員李娜恩代言的化妝品、食物、醫藥等品牌，陸續暫停李娜恩的代言活動。

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