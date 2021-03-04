日本著名乒乓球員福原愛與台灣籍乒乓球手江宏傑，於2016年結婚，婚後育有一子一女。婚後有指兩人成就懸殊女尊男卑，故頻頻傳出婚變。昨日日本傳媒《女性Seven》驚爆福原愛，於上月底在橫濱跟一名男子約會兼過夜，疑背夫偷食；而另一間日本傳媒《週刊文春》亦爆料指今年1月福原愛已向江宏傑提出離婚，事後福原愛發聲明，對被指背夫偷食，她表示：「很抱歉造成大家困擾。」

據台灣《蘋果新聞網》報道，今日上午見到江宏傑母親抱着孫兒返家，見到傳媒時只說︰「謝謝，謝謝。」隨即轉入屋內，不接受訪問。自福原愛和江宏傑傳婚變後，江家大門緊鎖，男方的家人婉拒受訪。記者曾向江宏傑所屬華研國際了解福原愛的婆媳關係，其公司表示︰「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前2人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也是江家在照顧。」

偷食事件曝光後，江宏傑所屬的華研國際，昨日否認兩人離婚，而福原愛因人在日本，她透過其所屬的經紀公司電通集團以及福原愛旗下的公司Omusubi一齊發聲明表示︰「本公司針對社長福原愛所引發周刊相關報導，帶給所有支持福原愛的所有人，還有相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意。」不過有網民對福原愛的聲明認為「有講跟沒講一樣」，以及認為她將自己媽媽和孩子留在台灣，卻在日本與男性約會，行為太過輕率。其實福原愛在台時，其經紀事宜都是由江宏傑的經紀公司華研國際跟進，不過今次就偷食事件發聲明，卻分別由兩間公司發出。

其實福原愛於今年初回日本，除了為東京奧運轉播工作做準備外，她與小學同學建立的Omusubi公司，將於本月10日成立，希望透過各類社會公益活動回饋體育界。而在宮城縣仙台市出身的福原愛，就以Omusubi的名義在家鄉推行兩項計劃，分別是「小愛盃」兒童賽，以及捐贈乒乓枱予當地的社福機構。但如今捲入偷食風波，其形象受損，恐會影響她在東奧轉播的工作，而她與江宏傑一齊代言的廣告，恐面臨遭索償，至於其新公司恐亦受影響。

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