前TVB藝員陳積榮（Jeff）去年拍片公開自己患上第四期肺癌，由於接受治療需要龐大醫藥費，他的好友孫慧雪（阿雪）日前在FB中出post，呼籲大家捐錢幫助Jeff，獲得不少網民捐助。其後林作卻在網上借Jeff患癌一事叫人買保險，再被網民指抽水；已簽「生死狀」與林作打擂台的死敵鍾培生，更鬧爆林作PK叫收手，狠斥做法是「垃圾行為」。

林作昨日轉貼阿雪的呼籲post並留言指這只是冰山一角的事情，更反問「你有懂得任何一個可以借錢或者可以幫你眾籌的朋友嗎？如有，請你問問他可以保證幫你籌幾多？」林作出post後，鍾培生即指林作「真係正PK」，更謂他應「認真地停止這些垃圾行為」。至於為Jeff眾籌的阿雪，則感謝林作與鍾培生有關注事件，更希望兩人考慮「將打擂台嘅錢捐畀Jeff或幫助更多有需要嘅人身上！」

林作：縱容人有事就眾籌

對於阿雪的建議，林作今日回覆《蘋果》時拒絕捐出拳賽錢，他指由始至終那100萬是用於招募團隊新血，形容目的是「培養香港未來保險業棟樑」，他說：「你講到好似係『私己之利』，呢個當然係對我有好處，但我入保險業，第一日就已經講係要令呢行更加好。」

林作又指希望能在保險界訓練出人材，改善大眾對保險的誤解，包括鍾培生。林作忽然大愛地指自己的行為可以改變世界：「呢個先係真正全面地幫呢個世界改變，等同你經濟援助非洲國家，係害死嗰啲國家嘅，做慈善幫貧困人士係害咗人哋，因為你要做嘅係長遠地幫呢啲國家、幫呢啲人民有賺錢能力，真正有自力更新機會。唔係喺呢度捐吓錢、嗰度眾籌吓，呢啲可以長遠改變到幾多人？甚至乎縱容啲人有乜事就出嚟眾籌，咁樣邊度係解決問題嘅最好方法呢？」

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