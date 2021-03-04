由韓國39歲型男趙寅成孖演員好友車太鉉拍攝tvN的全新綜藝節目《偶然成為社長》已於上周四首播，兩人變身成為超市老闆，引來不少fans驚喜。而二人在圈中人緣甚廣，邀得不少圈中好友客串節目，當中曾與車太鉉合作電影《極速緋聞》的朴寶英以及與趙寅成合作電影《浴血圍城88天》的南柱赫亦畀面亮相節目，令觀眾大感驚喜。

朴寶英做打工天才

節目組日前公開的預告中，可見車太鉉打電話給朴寶英，告知她將會成為超市第一個的兼職，朴寶英問要準備甚麼時，趙寅成即說：「就是準備夢想和希望。」朴寶英將於今晚一集出場，節目組公開的預告中，可見朴寶英來到超市後即時成為趙寅成和車太鉉的救星。由於上集結尾，有8名顧客逼爆超市，因為要兼顧接待、煮嘢食、洗碗等工作，所以朴寶英的出現為他們帶來喜訊。朴寶英到來後即非常落力工作，出動體力幫手搬東西，又發揮其計算能力，成為了打工天才。朴寶英笑說：「因為是鄉下出身，所以來到這兒太親切了。」

南柱赫接棒出場

至於之後出場的南柱赫則由趙寅成出馬邀請，南柱赫亦二話不說答應做兼職。於日前公開的片段亦可見南柱赫除了釣魚技術了得外，計數能力亦相當厲害，打掃洗碗亦頭頭是道。

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