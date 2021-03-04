吳孟達上周六因肝癌逝世，日前發出安息禮訃告，宣佈將於3月7日（周日）於紅磡世界殯儀館設靈，並設1小時公祭，開放予公眾人士前往致敬。

達哥帶給觀眾無數的歡樂，近日不少網民都分享昔日在街上偶遇達哥的片段，發現達哥在工作以外，經常都會陪現任太太侯燕珊行街拍拖，盡做好老公責任。其中一段片見穿上間條衫的達哥，雙手擺後，一臉悠然地與太太在商場並肩閒逛，兩人沿途有講有笑；另一次則在麗港城一間餐廳內，見侯燕珊紮了一個小髮髻，望落仍然清秀，達哥則在一旁講電話，予人一種老夫老妻的感覺。該網民表示遺憾雖然多次偶遇2人拍拖，都不敢向達哥索合照，惟有晒出昔日拍下的片段去悼念達哥。另外，有網民又貼出2020年，達哥在高鐵上遇見中國工程院院士鍾南山的合照，當時達哥精神不俗，還竪起拇指讚好。

1月始發現肝癌

吳孟達在1996年與大馬小姐侯珊燕奉女成婚，誕下女兒吳楚妮，51歲時再老來得子，孻仔吳韋侖2003年出世。達哥在2014年突然因心臟衰竭入了ICU，康復後戒煙戒酒，並聽從好友駱應鈞意見，寫下平安紙分配遺產。達哥自知仔細老婆嫩，接近古稀之年仍努力搵銀，「六師弟」林子聰日前在悼念節目上透露達哥仍有三部片約在手，原定檔期排到今年5月。

達哥一直不知自己患有惡疾，去年底，返大陸為《少林寺之得寶傳奇》拍海報時，曾經心口不適，在鏡頭面露痛苦。今年1月，達哥在澳門接受心臟手術後，醫生建議他再做身體檢查，之後便發現腎上腺上面有腫瘤，並已經擴散至末期，達哥立即返港入院接受治療，但做完第1次化療後比之前更嚴重，做第2次化療後，情況一度受到控制，當時達哥仍抱樂觀心態，有信心可以出院。直至上月27日，達哥的情況突然轉為危殆，要轉入ICU，但癌細胞已經擴散至多個器官衰竭，延至下午5時16分不治，享年70歲。

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