韓流天王Rain近日為了宣傳其新碟《PIECES by RAIN》,密密keep住曝光率。當中他繼日前亮相MBC綜藝節目《全知干預視角》首度公開與結婚4年的演員老婆金泰希的愛巢外,昨日又出演劉在錫、曹世鎬主持的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。

整理孩子玩具

Rain在節目上透露最近因為推出新專輯,所以非常忙碌。曹世鎬問Rain工作結束後回家的話,會看到甚麼樣的情況時,Rain即搞笑說:「首先要整理孩子們的玩具,然後先可以入去。」同時他更建議未婚的曹世鎬要好好享受單身生活。Rain補充說:「現在讓我享受那種安靜。戀愛和結婚是件好事,所以希望新婚生活能夠延長。我的第一個孩子是蜜月寶寶(意即度蜜月時懷孕),所以新婚生活很短。」Rain於2017年1月與金泰希結婚,兩人育有兩名女兒。

懷念已故母親

而Rain亦指如果回到過去的話,最想回到小學、中學時期,他感觸表示:「真的很想好好聽媽媽的話。她在我以Rain的名字出道前就去世了。右手有一兩隻炸雞,左手買菜回來的母親的樣子還歷歷在目,其他的都不記得了。」Rain直言只想在母親的懷裏,同時又向已故母親說:「親愛的媽媽。 不知道過得好不好。離開已經20多年了,我們分開時的約定好像都遵守了,就是要好好守護妹妹及成為優秀的歌手。」

孖Jackson合作

另外,Rain為新碟與不同人合作,繼請夏及網紅「Always Wet Boy」後,他和男團GOT7的香港成員Jackson(王嘉爾)亦合作了新歌《Magnetic》,歌曲已與昨日公開。

