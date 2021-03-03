23歲的日本AV女優彌生美月，最近為新作《妖獸人姦》有突破性演出，挑戰以特技化妝扮成驚嚇妖獸，恐怖指數拍得住驚慄電影。

彌生美月是為片商BERMUDA拍攝八周年特別企劃，她在Twitter公開新作中的嚇人扮相，令網民與fans也表示「性趣」大減。彌生美月樣子甜美，一向以靚女形象示人，今次在新作《妖獸人姦》中就決定為藝術而犧牲，運用特效化妝打造成紫藍皮膚的半人半獸，針對另類觀眾的口味。

其實，《妖獸人姦》的故事交代彌生美月會分階段變身，先是以本來樣貌登場，然後變成吸血鬼，最後才化身妖獸。台灣AV達人一劍浣春秋近日亦作重點介紹，他表示很配服演出的AV男優，要肉搏經過特技化妝成妖獸的彌生美月，並形容：「這樣也幹得下去，是我大概就縮陽入腹了。」雖然相當重口味，不過一劍浣春秋也認為此作的故事設定不錯，而且要拍這種作品，片商亦預了燒錢及提高成本，不愧為周年特別企劃。

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