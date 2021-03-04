韓劇《月升之江》27歲男星志洙昨日接連爆出校園暴力的爭議，當中除了被指在校園霸凌外，有爆料者更指志洙疑拍下和中學女生性行為的影片，又逼男生自慰，曾對男生進行性暴力等，成為新聞人物。雖然昨日志洙所屬的Keyeast事務所表示正在確認事實，但今早志洙則公開親筆手寫道歉信，承認校園暴力，並向受害人道歉。

後悔太晚

志洙在信中表示：「因為我而受到痛苦的人們真心地謝罪。我對過去的惡劣行徑難以辯駁，這些都是不可饒恕的行為。」志洙表示開始演戲之後，受到了大眾的關注，終於走到了今天，但是內心深處總是存在對過去的罪惡感，後悔太晚，對他而言總是會帶來很大的不安，黑暗的過去總是壓着他。他表示：「看着我作為演員活動的樣子，我要向長時間遭受痛苦的人們深深地贖罪，反省我這輩子都洗不掉的過去。」

屬個人的錯

志洙指今次事件是他個人的大錯，讓電視台、製作團隊、演員們和默默守護電視劇現場的工作人員們遭受了巨大的損失，令他既痛苦又愧疚，所以他懇切地希望電視劇不要再因為自己而受到影響。

《月升之江》取消拍攝

志洙在內文中未有直接回應是否曾涉性暴力，但今次他道歉將為由他擔正、現時熱播的KBS新劇《月升之江》帶來尷尬局面。據韓媒報道，已有逾5千網民要求志洙退出劇集，同時預計因今次風波，《月升之江》下周難以如期播出。

某相關人士表示：「演員本人也說不願意自己下車，但是製作團隊也肩負了太多的責任，不知道該怎麼辦。首先，在不妨礙觀眾投入的前提下，正在努力盡快整理。」而電視台今日表示已取消原定今日的《月升之江》拍攝工作，至於明日會否拍攝則要開會後再作決定。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！