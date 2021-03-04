62歲日本過氣音樂教父小室哲哉上月宣佈離婚，與48歲前globe主音KEIKO結束19年的夫妻關係。小室於2006年因版權問題而被起訴，當時還聲稱不會離婚，但到2011年10月KEIKO在家中因蜘蛛網膜下腔出血病倒，導致記憶力下降和影響說話發聲能力等後遺症後就情況有變，其後小室在2018年初被爆搭上護士，婚外情曝光後，小室翌年向東京法院申請離婚。KEIKO近日就接受日媒《女性Seven》訪問，直言不會原諒小室。

KEIKO在受訪時坦言當她獲悉小室的不倫報道後感到十分震驚，因為當時雖然有多少感到奇怪，但一直以來都十分信任丈夫。當被問到在小室的記者會中最不能原諒的事情，KEIKO就表示：「對於報道所說的『懷疑不倫』，他就講了很多好像因為我患病原故的發言，令我難以置信。雖然確實是有做訓練，但他卻令人覺得我真的只有小學四年級程度。看完記者會的人，更因為誤信了他，擔心我每日只會睡覺，甚至有人會打電話給我家人問候。事實上，我病後跟現在一樣過着正常生活，更加完全不需要人照顧。」KEIKO又強調雖然日常生活沒有問題，但亦正在努力回復患病前的狀態，為了生活更加充實，亦會到醫院接受輔導和腦部訓練。她還指為了亡父和家人，希望能夠再一次唱歌，但首先要努力進行發聲訓練。

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