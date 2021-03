現年57歲的太極樂隊成員唐奕聰(Gary Tong),日前被發現在家中昏迷不醒,疑因心臟病發猝逝。因為消息來得太突然,Gary Tong的朋友實在難以接受,與Gary Tong相識40年、太極樂隊的結他手「HiFi德」劉賢德接受港台節目《守下留情》訪問,坦言仍未敢相信這個事實:「根本瞓唔到,成個感覺係好奇怪。之前有另一個朋友走咗,我又係返返吓工,突然冇mood到唔知做咩,但係又唔係唔舒服唔開心,跟住喺公司自己走咗,漫無目的咁揸車返屋企,跟住冇耐就收到呢個消息。」

組band參賽拎亞軍

對於好友猝逝,HiFi德多次表示接受不到並一度哽咽地說:「我到而家都未平伏,喺腦海中有好多Gary嘅畫面,原來我哋已經識咗40年,做咗40年嘅朋友,嗰陣我好恨去夾band,成日都好想去參加比賽,但係搵唔到人彈keyboard,輾轉之間有一個朋友介紹咗Gary畀我識,叫我可以搵佢。Gary真係好好人,又係好好先生,朋友搵佢幫手都會應承,嗰種笑容係令到你好舒服同好開心,結果我哋隊band拎咗第2名,之後識埋蛇仔(盛旦華)同Ricky(朱翰博)就一齊繼續夾Band。」

在HiFi德眼中,Gary是永遠的大細路,鍾意玩、冇仇人、又樂意幫人,每日都用音樂填滿時間:「佢乜嘢都唔介意,係令你好舒服,無條件做好想做嘅嘢。Gary對聲音係好有要求,佢仲係第一代嘅電腦神童,我哋私底下會傾好多錄音同混音器材,做嘢嗰陣都有好多火花,佢而家走咗就好似冇咗啲嘢咁。」

本來太極計劃舉行35周年演唱會,但Gary突然離去,不知道計劃會否擱置,HiFi德說:「其實個個都好難受,接受唔到,需要多少少時間去沉澱吓。我哋真係有計劃開騷,仲影埋相,因為疫情而改期,暫時都未有定案,要睇吓邊個時機係最適合,不過我哋而家唔係太想傾太多嘢住。」雷有輝亦將社交平台的圖像轉為黑畫面並出了一個「Y」字post,似乎接受不到好友的離去。

夏韶聲:永遠記得你

此外,與Gary一直合作無間的KB亦在facebook貼了多張合照悼念,並說:「到了今天我終於接受到你嘅離開,好心痛好唔捨得你,因為喺呢17年裏面,無論我哋呢班兄弟姊妹、你or邊一個係band leader都好,你都一定會喺度。因為我哋堅係一個班底同埋一家人,多謝你係其中一個喺我音樂上呢條路嘅一位伯樂,多謝你嘅耐性,多謝嘅你信任,多謝你帶我做我第一個紅館show,慶幸我哋一齊真係走過好多埠而每次都好多笑聲,好多你嘅搞笑片段,好懷念每次走埠聽你講最多嘅:「等我出去睇吓有啲乜嘢食先!」 (gary tong腔))……anyway……多謝你留下咁多開心好嘅回憶畀我哋,We all love you but God loved you more to take you into his arms sooner than we thought. See you on the other side my friend! Miss you! 」

夏韶聲亦有在YouTube Channel拍片悼念Gary,他表示成件事來得很突然:「嗰陣係1985年,佢喺幫我彈《童年時》呢首歌,嗰次係佢第一次入嚟錄音室,我有幾個版本,不過最鍾意係呢個版本,而家我哋講乜佢都聽唔到,大家聽吓呢首歌,聽吓個鋼琴,講畀大家聽,Gary Tong,我哋係會記得你。」

