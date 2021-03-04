現年57歲的太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong），日前被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝。因為消息來得太突然，Gary Tong的朋友實在難以接受，與Gary Tong相識40年、太極樂隊的結他手「HiFi德」劉賢德接受港台節目《守下留情》訪問，坦言仍未敢相信這個事實：「根本瞓唔到，成個感覺係好奇怪。之前有另一個朋友走咗，我又係返返吓工，突然冇mood到唔知做咩，但係又唔係唔舒服唔開心，跟住喺公司自己走咗，漫無目的咁揸車返屋企，跟住冇耐就收到呢個消息。」

組band參賽拎亞軍

對於好友猝逝，HiFi德多次表示接受不到並一度哽咽地說：「我到而家都未平伏，喺腦海中有好多Gary嘅畫面，原來我哋已經識咗40年，做咗40年嘅朋友，嗰陣我好恨去夾band，成日都好想去參加比賽，但係搵唔到人彈keyboard，輾轉之間有一個朋友介紹咗Gary畀我識，叫我可以搵佢。Gary真係好好人，又係好好先生，朋友搵佢幫手都會應承，嗰種笑容係令到你好舒服同好開心，結果我哋隊band拎咗第2名，之後識埋蛇仔（盛旦華）同Ricky（朱翰博）就一齊繼續夾Band。」

在HiFi德眼中，Gary是永遠的大細路，鍾意玩、冇仇人、又樂意幫人，每日都用音樂填滿時間：「佢乜嘢都唔介意，係令你好舒服，無條件做好想做嘅嘢。Gary對聲音係好有要求，佢仲係第一代嘅電腦神童，我哋私底下會傾好多錄音同混音器材，做嘢嗰陣都有好多火花，佢而家走咗就好似冇咗啲嘢咁。」

本來太極計劃舉行35周年演唱會，但Gary突然離去，不知道計劃會否擱置，HiFi德說：「其實個個都好難受，接受唔到，需要多少少時間去沉澱吓。我哋真係有計劃開騷，仲影埋相，因為疫情而改期，暫時都未有定案，要睇吓邊個時機係最適合，不過我哋而家唔係太想傾太多嘢住。」雷有輝亦將社交平台的圖像轉為黑畫面並出了一個「Y」字post，似乎接受不到好友的離去。

夏韶聲：永遠記得你

此外，與Gary一直合作無間的KB亦在facebook貼了多張合照悼念，並說：「到了今天我終於接受到你嘅離開，好心痛好唔捨得你，因為喺呢17年裏面，無論我哋呢班兄弟姊妹、你or邊一個係band leader都好，你都一定會喺度。因為我哋堅係一個班底同埋一家人，多謝你係其中一個喺我音樂上呢條路嘅一位伯樂，多謝你嘅耐性，多謝嘅你信任，多謝你帶我做我第一個紅館show，慶幸我哋一齊真係走過好多埠而每次都好多笑聲，好多你嘅搞笑片段，好懷念每次走埠聽你講最多嘅：「等我出去睇吓有啲乜嘢食先！」 （gary tong腔)）……anyway……多謝你留下咁多開心好嘅回憶畀我哋，We all love you but God loved you more to take you into his arms sooner than we thought. See you on the other side my friend! Miss you! 」

夏韶聲亦有在YouTube Channel拍片悼念Gary，他表示成件事來得很突然：「嗰陣係1985年，佢喺幫我彈《童年時》呢首歌，嗰次係佢第一次入嚟錄音室，我有幾個版本，不過最鍾意係呢個版本，而家我哋講乜佢都聽唔到，大家聽吓呢首歌，聽吓個鋼琴，講畀大家聽，Gary Tong，我哋係會記得你。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！