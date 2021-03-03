台、日乒乓金童玉女同為32歲的江宏傑及福原愛在2016年結婚，當時哄動兩地體壇，及後誕下一對仔女，幸福美滿，惟近月兩人屢傳婚變，但均以行動否認。不過昨日日媒踢爆被稱為「國寶」的福原愛在日本約會高大型男開房疑似偷食，在旅館溫馨過夜後再到女方香閨共度一晚，難捨難離，更有指福原愛已向江宏傑提出離婚，結束四年婚姻。

聞名世界球壇的乒乓球手江宏傑及福原愛，近月屢傳婚變，不過女方上月在社交網站上載老公的相片，祝他參加綜藝節目《全明星運動會》之中能夠奪得冠軍，大晒恩愛打破婚變說法。但日本傳媒昨日踢爆被形容為日本國寶的福原愛疑背夫偷食，鬼祟跟高大猛男約會兼開房。另外，有傳媒更指福原愛在今年1月已向江宏傑正式提出離婚。

共度三日兩夜美好時光

日媒《女性Seven》昨日圖文並茂報道，指目前丈夫與子女在台灣生活，自己回日本定居的福原愛，在上月底相約一名高大型男於橫濱約會，有指男方是一名在東京工作的上班族，但外形卻星味十足，身高比福原愛足足高出一個頭，高大身形更似足職業棒球選手大谷翔平。報道中指福原愛跟該型男在六、七年前於聚會上認識，但今年起關係才「更上一層樓」，當日福原愛和男子同行，全程兩人警覺性十足，沒過份親密的行為，而上車後福原愛脫下口罩，跟旁邊的男子談得十分愉快，男子駕車離開橫濱中華街直駛前往旅館，確定四周無人才把車駛入旅館。

報道中指福原愛和型男在旅館逗留至翌日才離開，換上黑色裙的福原愛逛完街後，接着意猶未盡再一同返回女方香閨再度春宵，男方直至翌日才由福原愛的住所離開上班，福原愛和情夫足足享受了三日兩夜的溫馨時光，十分癡纏。另外，傳媒《週刊文春》指江宏傑性格大男人，曾大罵福原愛作誇張打扮去看牙醫，甚至斥她：「你這個妓女。」導致夫妻間感情破裂。

《女性Seven》聯絡福原愛求證偷食事件，她冷靜地坦認男方是一直很支持她的好朋友，她又稱近日心情不穩定，因此確實有去旅館散心休息，但她強調是訂了兩個房間。接着福原愛再承認男方有去她的住所，但兩人同樣是在不同房間休息。另方面，台灣華研唱片代江宏傑回應婚變：「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子。異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家中大小事情，但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」又指他工作一切如常。

子女或跟媽媽搬回日本

同樣32歲的江宏傑和福原愛在2016年夏天結婚，婚後育有一子一女，江宏傑現與子女在台灣生活，福原愛則搬回日本定居，他們指這是遷就工作和子女學業上的安排。福原愛上周亮相日本朝日電視台節目《徹子的部屋》受訪，透露有意安排子女與她的媽媽返回日本定居：「我現在主要居所仍是台灣，但經常回日本工作，而且子女亦即將踏入讀幼稚園，所以可能會搬回日本。」福原愛又指江宏傑同樣忙碌，幾乎只有星期六、日才回家，因此她跟仔女搬回日本沒有大問題，再加上她當時沒戴婚戒，因此婚變消息甚囂塵上。