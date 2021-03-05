韓國名導奉俊昊執導、男星宋康昊、李善均等人主演的韓片《上流寄生族》，前年在世界各地上映後大獲好評，於去年2月舉行的第92屆奧斯卡電影頒獎禮上，更奪得4獎創下新紀錄，令韓片揚威海外。

有份拍《西西弗斯》

《上流寄生族》令劇中一眾演員上位，朴素丹、崔宇植、曹汝貞等人近期都分別活躍於戲劇、電影、綜藝節目等不同領域。而片中演曹汝貞兒子的9歲童星鄭賢俊，亦憑《上流寄生族》爆紅，之後接拍多套劇集，去年於《The King：永遠的君主》飾演李敏鎬的童年，另外曾拍攝劇集《亡途覓雪》、《浪漫醫生金師傅2》、《Channel吳荷拉復仇所》等劇，目前於熱播劇《西西弗斯的神話》（《Sisyphus: the myth》)中演曹承佑的童年，是韓國的人氣童星之一。

獲讚似姜棟元

鄭賢俊除了演技了得外，其帥氣的模樣亦獲網民睇好。日前他為口罩品牌拍攝新廣告，單靠眼神進行演繹，獲網民大讚「充滿氣勢」、「能適合不同風格」、「拍寫真的甫士一點也不生疏，很專業」等。更有網民大讚鄭賢俊「越大越靚仔」、「長得似型男姜棟元」等，對鄭賢俊有很高的評價。

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