近日不少韓星被爆涉校園暴力，當中包括人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、韓劇《月升之江》27歲男星志洙等人，而人氣話題劇《Penthouse》中演金素妍女兒河恩星一角的22歲女星崔藝彬日前亦被爆涉校園暴力，不過崔藝彬方面已否認。

唔刪演出場面

崔藝彬的爭議亦未有影響《Penthouse》第二季的拍攝，據知她將如常於本周播出的集數中登場，而劇組方面昨日亦有公開崔藝彬的影片。今日崔藝彬的事務所再發聲，表示早前發文聲稱遭崔藝彬欺凌的網民，已承認不是事實並刪除了該文章，事務所沒有另行起訴或採取其他法律行動的打算。

假夫妻扮恩愛

而《Penthouse 2》將於明日播出第5集，劇組公開Eugene跟尹鐘焄的新劇照。二人於劇中為報仇而假扮成是恩愛的夫妻，不過於新公開的劇照中，就見到二人私下相處時露出冰冷的表情，現場氣氛緊張。而手受傷的尹鐘焄，就露出焦急的神色，令人好奇兩人的關係急劇變化的原因是甚麼。

劇組透露：「本周播出的兩集中，包括Eugene跟尹鐘焄的關係，將接連出現改變Hera Palace版圖的反轉劇情。」

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