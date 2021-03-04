上月剛過48歲的大陸女星李冰冰，情路一直不順，早年曾和台灣F4的朱孝天傳緋聞，直至2017年，李冰冰被踢爆和細16歲的圈外男友許文楠拍拖。雖然這段姊弟戀最初不被看好，但李冰冰依然和男友愛得甜蜜，她曾透露有意雪卵，為日後組織家庭作準備，可是，今日卻爆出她和男友分手消息。李冰冰在雜誌訪問中說：「我已經沒有愛人了。」她指分手是經過雙方深思熟慮的決定，她更讚前度是一個陽光善良的人。

訪問中，她剖白和許文楠的4年情。「和他的這場戀愛讓我重新定義了愛情，我覺得好的愛情是可以讓你透過一個人看到整個世界。」雖然男方待她很好，但她慨嘆男方優點卻被八卦新聞掩蓋，經常受到四方八面的輿論攻擊。她說：「我們原本以為愛情只是兩個人的事情，後來才發現面對謠言，再堅定的人也會動搖，這場感情裏，我其實一直是受益和被照顧的一方，大家對我更多的是對女性的寬容和肯定，對他卻一直惡意揣測，愛情是要兩個人都快樂，只有一個人的快樂那只是索取。」因此他們才決定分手，她又指和許文楠雖然不再是戀人，但一起經歷了這段過程，故現時兩人的關係就像親人一樣。

李冰冰所說的「謠言」，相信是去年有消息指許文楠因投資失利，欠下過千萬元債務，更指男方拿出二人私密照作威脅，要李冰冰幫他還債，否則公開密照。為此，李冰冰罕有發出嚴厲聲明，直斥有關報道是惡意散播虛假消息，嚴重侵害她和許文楠的名譽權，為男友討回公道。

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