劉錫賢的母親劉鄧慕貞上月病逝，享年87歲，今日在世界殯儀館設靈，明天舉殯。劉錫賢與家人今日下午4時已在靈堂打點，不少圈中藝人送上花牌慰問，包括亞洲電視、葉家寶、胡楓、江美儀、姜皓文夫婦、苑瓊丹、翁子光夫婦，還有他演藝學院戲劇學院第一屆同學黃秋生、張達明等。

劉錫賢表示，一直想低調處理媽咪喪禮，心情已經好轉，他說：「去年疫情下，媽咪已經唔係好郁得，聖誕節仲因為急病入院，經過醫生搶救以為冇事，喺深切治療部轉返去普通病房，諗住年三十晚都大步檻過，點知大年初一凌晨就收到電話通知，正式嚟講係見唔到媽咪最後一面。自己對兩老都有遺憾，爸爸離開嘅時候喺老人院，都係走咗先獲通知，媽咪出殯後火化，會同爹哋葬埋一齊。」

早前曾出現經濟問題的劉錫賢表示，現在經濟仍未脫離困境，他說：「原先安排咗去惠州做一個酒店成立嘅紀念活動，撞啱媽媽走咗，好彩老闆體諒，遷就我將活動延遲1個月，而家會喺4月1號出發，上去隔離21日，會盡量爭取工作機會搵錢，好感激翁子光導演，佢完全唔識我，之前都揾我拍戲，今日亦有送上花牌。」

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