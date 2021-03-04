Netflix年初發佈2021年電影計劃，雲集超多巨星，賣點更是每個星期都有新戲上，而下月將會上架的搞笑英雄電影《雷霆女神》（Thunder Force）預告今日出爐，由諧星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）與奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）兩個師奶做英雄，一反傳統。

預告中見到瑪莉莎與奧緹華是兒時好友，但瑪莉莎因為手多多，意外注射了對方研發的藥物而得到英雄能力，結果兩個師奶各自用能力拯救世界，途中當然都是撞板多過食飯。近年Netflix開始拍攝自家英雄電影，祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）主演的《超能計劃》（Project Power）、查理絲泰朗（Charlize Theron）主演的《不死軍團》（The Old Guard）等都很受歡迎，不過今次就改為以搞笑方式，算是讓觀眾耳目一新。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！